Определены победители грантового конкурса «ЕВРАЗ: Город друзей-Город идей- 2016» (ФОТО)

Определить победителей в этом году было непросто, - признается директор НКО «Благотворительный фонд Евраза - Урал» Елена Раудштейн. – Качество подготовленных проектов очень высоко, продуманы целевые аудитории, сметы, поэтому одним из основных критериев, определивших лидеров, стала массовость горожан, вовлеченных в мероприятия проектов-победителей. Конкурс в Качканаре проходит в шестой раз, и очень приятно осознавать тот факт, что посетив практически любое место и учреждение города можно увидеть то, что было реализовано на гранты ЕВРАЗа.