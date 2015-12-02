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Posted 2 декабря 2015, 04:55

Published 2 декабря 2015, 04:55

Modified 4 августа 2022, 21:36

Updated 4 августа 2022, 21:36

Определены победители грантового конкурса «ЕВРАЗ: Город друзей-Город идей- 2016» (ФОТО)

2 декабря 2015, 04:55
Победителями грантового конкурса социальных проектов «ЕВРАЗ: Город друзей – Город идей -2016» признаны 13 проектов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, организацию досуга, повышение качества жизни горожан, создание условий для формирования интеллектуального развития детей. В этом году на участие в конкурсе подали заявку 45 инициативных горожан.

В рамках проекта компания ЕВРАЗ направит 1 млн рублей на реализацию победивших проектов. Представленные на конкурс идеи прошли тщательный отбор. Авторы пяти проектов получат грант в размере 100 тысяч рублей, остальные от 50 до 70 тысяч рублей. В этом году в конкурсе победили два проекта школы № 2, где активную позицию занял директор школы Алена Рублева, два проекта Дома детского творчества. Впервые среди победителей федерация бокса Качканара.

Определить победителей в этом году было непросто, - признается директор НКО «Благотворительный фонд Евраза - Урал» Елена Раудштейн. – Качество подготовленных проектов очень высоко, продуманы целевые аудитории, сметы, поэтому одним из основных критериев, определивших лидеров, стала массовость горожан, вовлеченных в мероприятия проектов-победителей. Конкурс в Качканаре проходит в шестой раз, и очень приятно осознавать тот факт, что посетив практически любое место и учреждение города можно увидеть то, что было реализовано на гранты ЕВРАЗа.

За время существования конкурса было реализовано более 60 проектов, направленных на улучшение жизни горожан в городах присутствия компании. Создание условий для развития и социализации детей, организация спортивно-досуговых мероприятий, повышение уровня культурной жизни и сознательности подростков; развитие новых творческих направлений; укрепление и популяризация семейных ценностей; проекты в области культуры и искусства, образования, благоустройства и многое другое.

Благодаря конкурсу ЕВРАЗа проекты активных горожан становятся реальностью, привлекая всех жителей к социально-значимой деятельности в городе подчеркнул глава Качканарского городского округа Сергей Набоких.

В этом году грантовый конкурс «ЕВРАЗ: Город друзей-Город идей- 2016» второй год подряд стал бронзовым призером VIII ежегодного конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности», организованного Форумом Доноров, PwC и газетой «Ведомости», в номинации «Лучшая программа, способствующая развитию инфраструктуры деятельности некоммерческих организаций, благотворительности и добровольчества в регионе присутствия компании».

Впервые грантовый конкурс «ЕВРАЗ: Город друзей - Город идей» был объявлен в 2007 году. Основная цель проекта - развитие общественной инициативы, поддержка социально-значимых проектов, направленных на поддержку и развитие социальной сферы уральских городов.

© TagilCity.ru по материалам Управления по связям с общественностью РЦКО «УРАЛ» ЕВРАЗ

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