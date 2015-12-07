Минпромторг готов запретить использовать старые вагоны

Сейчас нужно, чтобы это решение было закреплено в протоколах и применено на практике. Кроме того, на уровне областных властей принято решение обнулить налоги для «Второй грузовой компании» при условии, что они закупят новые вагоны на сумму, сопоставимую с льготами отметил Денис Паслер.