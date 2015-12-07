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Posted 7 декабря 2015, 11:00

Published 7 декабря 2015, 11:00

Modified 14 декабря 2023, 15:53

Updated 14 декабря 2023, 15:53

Минпромторг готов запретить использовать старые вагоны

7 декабря 2015, 11:00
Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Аркадию Дворковичу проработать возможность исключения использования грузовых вагонов, срок службы которых продлен с 1 января 2016 года. Документ о запрете эксплуатации старых вагонов может выйти на этой неделе, сообщили источники «Ведомостей».

Министр промышленности РФ Денис Мантуров в свою очередь заявил, что целесообразно запретить само продление сроков службы вагонов.

Напомним, две недели назад в ходе совещания в Нижнем Тагиле гендиректор «Уралвагонзавода» (УВЗ) Олег Сиенко попросил президента сократить количество старых вагонов, срок службы которых продлен с 1 января 2016 года.

В ходе встречи с представителями профсоюзных организаций Свердловской области председатель правительства Среднего Урала Денис Паслер также сообщил, что «на самом высоком уровне принято решение об утверждении нового регламента РЖД, благодаря которому железная дорога будет списывать старые вагоны.»

Сейчас нужно, чтобы это решение было закреплено в протоколах и применено на практике. Кроме того, на уровне областных властей принято решение обнулить налоги для «Второй грузовой компании» при условии, что они закупят новые вагоны на сумму, сопоставимую с льготами отметил Денис Паслер.

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#Maurice#Общество#Нижний Тагил#Россия#Владимир Путин#УВЗ#Промышленность#Олег Сиенко#Вагоны
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