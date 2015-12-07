В Европе обнаружили смертельно опасный вирус в курином мясе

Они считают, что для этого наверняка придется применять целые коктейли из различных лекарств. Однако профессор Томас утверждает, что на разработку вакцины уйдет немало времени, а вирус тем временем успеет уничтожить множество людей, которые теперь окажутся беззащитными перед пневмонией и пищевыми отравлениями.