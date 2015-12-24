Банк России в 2018 году выпустит памятную банкноту, посвящённую чемпионату мира по футболу (ФОТО)

Банк России объявил о выпуске новой памятной банкноты. Одна ее сторона посвящена городу федерального значения Севастополю, другая сторона — Республике Крым.

На стороне банкноты, посвященной Крыму, изображен замок «Ласточкино гнездо». На другой стороне — Памятник затопленным кораблям в Севастопольской бухте, фрагмент картины И.К. Айвазовского «Русская эскадра на Севастопольском рейде». Оба изображения ориентированы вертикально, уточняется в сообщении ЦБ. Под изображением «Ласточкина гнезда» на полосе снизу расположен QR-код со ссылкой на страницу сайта Банка России, где можно найти историческую справку о памятной банкноте. На прошлой неделе, напомним, ЦБ выпустил в обращение памятные монеты, в числе которых были 5-рублевые монеты из недрагоценных металлов: «Оборона Севастополя», «Оборона Аджимушкайских каменоломен», «Керченско-Эльтигенская десантная операция», «Крымская стратегическая наступательная операция», «Партизаны и подпольщики Крыма». © TagilCity.ru по материалам издания Российская газета