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Posted 24 декабря 2015, 03:25

Published 24 декабря 2015, 03:25

Modified 14 декабря 2023, 15:52

Updated 14 декабря 2023, 15:52

Банк России в 2018 году выпустит памятную банкноту, посвящённую чемпионату мира по футболу (ФОТО)

24 декабря 2015, 03:25
Банк России объявил о выпуске новой памятной банкноты. Одна ее сторона посвящена городу федерального значения Севастополю, другая сторона — Республике Крым.

На стороне банкноты, посвященной Крыму, изображен замок «Ласточкино гнездо». На другой стороне — Памятник затопленным кораблям в Севастопольской бухте, фрагмент картины И.К. Айвазовского «Русская эскадра на Севастопольском рейде». Оба изображения ориентированы вертикально, уточняется в сообщении ЦБ.

Под изображением «Ласточкина гнезда» на полосе снизу расположен QR-код со ссылкой на страницу сайта Банка России, где можно найти историческую справку о памятной банкноте.

На прошлой неделе, напомним, ЦБ выпустил в обращение памятные монеты, в числе которых были 5-рублевые монеты из недрагоценных металлов: «Оборона Севастополя», «Оборона Аджимушкайских каменоломен», «Керченско-Эльтигенская десантная операция», «Крымская стратегическая наступательная операция», «Партизаны и подпольщики Крыма».

#Денис Таратонов#Экономика#Деньги#Купюра#Крым#Банк России#Памятник затопленным кораблям#Ласточкино гнездо
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