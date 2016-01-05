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Posted 5 января 2016, 09:00

Published 5 января 2016, 09:00

Modified 4 августа 2022, 21:35

Updated 4 августа 2022, 21:35

Красивейшие новогодние ёлки сделали своими руками женщины ИК №6 в Нижнем Тагиле (ФОТО)

5 января 2016, 09:00
Сюжет
Новый год
Сегодня начался пятый день нового года. Отгремел самый любимый в России зимний праздник. Его празднуют везде в нашей стране: и в армии, и даже в тюрьме.

В ИК №6 отбывают наказание женщины, а значит они не чужды тяге к прекрасному и умеют мастерить. Для них в колонии был устроен конкурс на лучшую новогоднюю ёлку, изготовленную из подручных средств.

Тамошние мастерицы не стали мелочиться и представили самые разнообразные поделки. Все они выполнены со старанием и, как говорится, «с душой». Многие поражают воображение. Работы выполнены из огромного количества материалов: бумаги, ткани, дерева, проволоки, синтепона и многого другого. Есть даже ёлка из пластмассовых ложек.

Конкурс закончился сегодня. Первое место занял 7-й отряд, второе досталось 15-му отряду, третье заслужил 3-й отряд.

Похожий конкурс провели

© Денис Таратонов, TagilCity.ru

#Денис Таратонов#Свободное время#Нижний Тагил#Праздник#Работа#Конкурс#Новый год#Женщины#Колония
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