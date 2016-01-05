Красивейшие новогодние ёлки сделали своими руками женщины ИК №6 в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Posted 5 января 2016, 09:00
Published 5 января 2016, 09:00
Modified 4 августа 2022, 21:35
Updated 4 августа 2022, 21:35
В ИК №6 отбывают наказание женщины, а значит они не чужды тяге к прекрасному и умеют мастерить. Для них в колонии был устроен конкурс на лучшую новогоднюю ёлку, изготовленную из подручных средств.
Тамошние мастерицы не стали мелочиться и представили самые разнообразные поделки. Все они выполнены со старанием и, как говорится, «с душой». Многие поражают воображение. Работы выполнены из огромного количества материалов: бумаги, ткани, дерева, проволоки, синтепона и многого другого. Есть даже ёлка из пластмассовых ложек.
Конкурс закончился сегодня. Первое место занял 7-й отряд, второе досталось 15-му отряду, третье заслужил 3-й отряд.
Похожий конкурс провели
© Денис Таратонов, TagilCity.ru