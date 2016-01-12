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Posted 12 января 2016, 04:15

Published 12 января 2016, 04:15

Modified 14 декабря 2023, 15:52

Updated 14 декабря 2023, 15:52

Юниор «Спутника» (Нижний Тагил) выбил пять зубов хоккеисту команды соперника (ФОТО)

12 января 2016, 04:15
Инцидент случился во время матча в Барнауле между командами «Алтай» и «Юниор-Спутник».

В самом начале игры шайба, после броска, угодила в лицо нападающему «Алтая» Богдану Сакову. В результате 21-летний хоккеист остался без пяти передних зубов. Этим он поспешил поделиться с подписчиками своего Instagram.

«МК на Алтае» сообщает о том, что в результате травмы хоккеист на неопределённый срок выбыл из состава команды.

Матч закончился поражением тагильских хоккеистов со счётом 6:3.

Вот такая суровая и опасная игра – хоккей.

Фото: www.riva-s.ru

TagilCity.ru с прискорбием напоминает о том, что накануне Нижний Тагил простился с хоккеистом «Спутника», получившим на тренировке травму, которая привела к смерти.

© Эрик Х., TagilCity.ru

#Павел Щербина#Свободное время#Нижний Тагил#Травма#Здоровье#Хоккей#Спутник#Хоккеист#Юниоры#Юниор-спутник
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