В Нижнем Тагиле на ГГМ легковушка врезалась в трамвай, вылетела с дороги и завалилась на бок (ФОТО, ВИДЕО)

Вчера в Нижнем Тагиле на ГГМ произошла авария с участием трамвая и легкового автомобиля.

Очевидец сообщил в редакцию TagilCity.ru о том, что в 13:40 на Уральском проспекте легковой автомобиль под управлением молодого человека врезался в трамвай. От столкновения у трамвая погнулась дверь, находящаяся в середине салона, а также кое-где разбились стёкла. Легковой автомобиль получил значительные повреждения передней своей части и завалился на бок. Как сообщили редакции TagilCity.ru в ГИБДД, сидевший за рулём молодой человек не пострадал, оказание медицинской помощи ему не понадобилось. Последний раз ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля происходило в Нижнем Тагиле в сентябре. Тогда водитель забыл о том, что трамвай не может его объехать. © Денис Таратонов, TagilCity.ru