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Posted 1 февраля 2016, 05:25

Published 1 февраля 2016, 05:25

Modified 4 августа 2022, 21:35

Updated 4 августа 2022, 21:35

В Нижнем Тагиле на ГГМ легковушка врезалась в трамвай, вылетела с дороги и завалилась на бок (ФОТО, ВИДЕО)

1 февраля 2016, 05:25
Вчера в Нижнем Тагиле на ГГМ произошла авария с участием трамвая и легкового автомобиля.

Очевидец сообщил в редакцию TagilCity.ru о том, что в 13:40 на Уральском проспекте легковой автомобиль под управлением молодого человека врезался в трамвай. От столкновения у трамвая погнулась дверь, находящаяся в середине салона, а также кое-где разбились стёкла.

Легковой автомобиль получил значительные повреждения передней своей части и завалился на бок.

Как сообщили редакции TagilCity.ru в ГИБДД, сидевший за рулём молодой человек не пострадал, оказание медицинской помощи ему не понадобилось.

Последний раз ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля происходило в Нижнем Тагиле в сентябре. Тогда водитель забыл о том, что трамвай не может его объехать.

© Денис Таратонов, TagilCity.ru

#Денис Таратонов#Происшествия#Транспорт#Нижний Тагил#ДТП#ГГМ#Легковые авто#Трамвай#Уральский проспект
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