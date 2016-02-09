Бездомный пытался украсть из вагона на «Смычке» железнодорожные пружины

Сигнал поступил вчера в 11:35. Молодой человек 1991 года рождения без определенного места жительства (хотя у него есть прописка в Верхней Туре, но он там не проживает) залез в железнодорожный вагон с целью хищения груза. Там перевозились комплектующие, а именно массивные пружины, используемые в производстве поездов.