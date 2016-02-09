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Posted 9 февраля 2016, 11:05

Published 9 февраля 2016, 11:05

Modified 4 августа 2022, 21:35

Updated 4 августа 2022, 21:35

Бездомный пытался украсть из вагона на «Смычке» железнодорожные пружины

9 февраля 2016, 11:05
В Нижнем Тагиле на станции «Смычка» сотрудники полиции задержали вора. Он занимался тем, что с энергией, достойной лучшего применения, воровал железнодорожные пружины рессорного подвешивания.

Сигнал поступил вчера в 11:35. Молодой человек 1991 года рождения без определенного места жительства (хотя у него есть прописка в Верхней Туре, но он там не проживает) залез в железнодорожный вагон с целью хищения груза. Там перевозились комплектующие, а именно массивные пружины, используемые в производстве поездов.

Он начал выгружать пружины из вагона. Его заметили и сообщили нам. Мы приехали и совместно с ведомственной охраной железной дороги задержали мужчину.

Сейчас молодого человека обвиняют в краже, -- рассказали редакции TagilCity.ru в Линейном ОВД Нижнего Тагила.

Мужчина успел выгрузить из вагона порядка 2,5 центнеров груза. Как бездомный собирался их транспортировать пока непонятно. При себе у мужчины оказалось 6 патронов к нарезному оружию. Полицейские выясняют, откуда они у него появились.

4 февраля на железнодорожном перегоне между станциями Смычка и Заводская поезд сбил сидевшую на путях пожилую женщину.

© Денис Таратонов, TagilCity.ru

#Происшествия#Нижний Тагил#Полиция#Криминал#Кража#Бездомные#Вагон#Смычка
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