В Екатеринбурге сотрудники полиции накрыли интим-салон

Одна из «ночных бабочек» призналась, что на данное преступление ей пришлось по вынужденной причине. Девушка отбывала свое наказание за кражу в колонии. После выхода из тюрьмы она пыталась устроиться куда-нибудь на работу, но ее никто не брал. В итоге она решила заняться торговлей своим телом.