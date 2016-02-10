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Posted 10 февраля 2016, 03:55

Published 10 февраля 2016, 03:55

Modified 4 августа 2022, 21:35

Updated 4 августа 2022, 21:35

В Екатеринбурге сотрудники полиции накрыли интим-салон

10 февраля 2016, 03:55
В ходе проверки были задержаны 2 девушки.

В Екатеринбурге была накрыта точка, в которой оказывали услуги интимного характера. Салон находился прямо в жилом доме. Сотрудники полиции задержали на месте двух жриц любви.

Одна из «ночных бабочек» призналась, что на данное преступление ей пришлось по вынужденной причине. Девушка отбывала свое наказание за кражу в колонии. После выхода из тюрьмы она пыталась устроиться куда-нибудь на работу, но ее никто не брал. В итоге она решила заняться торговлей своим телом.

В отношении бывшей заключенной был составлен протокол по статье «Занятие проституцией». С «ночными бабочками» провели профилактическую беседу, после чего их поставили на учет.

Все материалы по делу о создании интим-салона были переданы в суд.

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