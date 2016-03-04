Мэр Нижнего Тагила уволил директора МУП «Тагилдорстрой»

Сегодня на аппаратном совещании в Администрации города Сергей Носов заявил о том, что в МУП «Тагилдорстрой» лишается своего поста Владимир Тюменцев — директор этой организации. На его место назначается Дмитрий Халтурин, который до этого работал в ООО «УБТ-Сервис» заместителем директора по производству. Данная перестановка проведена на основании устава «Тагилдорстроя».