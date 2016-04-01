Нижний Тагил продолжает борьбу за восстановление одного из дворовых катков на Вагонке (ФОТО)

Будут ли тагильчане достаточно активны для того, чтобы получить новый и современный каток, станет известно уже в конце апреля-начале мая этого года. В 2012 году тагильчанам, увы, не хватило упорства для того, чтобы набрать достаточно голосов для строительства сноупарка Burton в Нижнем Тагиле.