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Posted 6 апреля 2016,, 03:30

Published 6 апреля 2016,, 03:30

Modified Сегодня, 17:13

Updated Сегодня, 17:13

Тагильский хореографический коллектив из ГДДЮТ завоевал награды на международном конкурсе (ФОТО)

6 апреля 2016, 03:30
В Казани прошел II Международный фестиваль музыкально-художественного творчества «Восточная сказка».

Нижний Тагил представляли воспитанники студии современного танца «Вдохновение» Дворца детского и юношеского творчества. Тагильские танцоры покорили жюри, в составе которого были заслуженные деятели культуры и искусства не только России, но и других стран.

В номинациях «Эстрадный танец» и «Современный танец» тагильчане стали лауреатами I, II и III степени.

Впрочем, помимо престижных наград, танцоры привезли на Урал массу впечатлений: ребята были участниками мастер-классов, творческих встреч, которые проходили в рамках Международного конкурса. Кроме того, тагильские дарования познакомились с главными достопримечательностями столицы республики Татарстан.

TagilCity.ru напоминает, что на прошлой неделе группа «Прищепки» ДК «Юбилейный» отличилась в финале Всероссийского конкурса «Золотой петушок». Там юные вокалисты стали лауреатами II степени.

© Тимофей Данилов, TagilCity.ru

#Свободное время#Нижний Тагил#Фестиваль#Город#Конкурс#Творчество#Казань#Танцы#ГДТЮ#Тимофей Данилов#Хореография#Гордость Нижнего Тагила
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