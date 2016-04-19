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Posted 19 апреля 2016, 12:25

Published 19 апреля 2016, 12:25

Modified 24 февраля, 07:51

Updated 24 февраля, 07:51

Общественники Нижнего Тагила собираются обратиться в министерство транспорта по вопросу ремонта улиц Выйская и Верхняя Черепанова

19 апреля 2016, 12:25
Жители ВМЗ стали заложниками ситуации, в которой отсутствие финансирования и юридическая сторона вопроса мешают выполнить хотя бы ямочный ремонт проблемных участков дорог.

В сообществе ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин рассказал об общей картине ремонта дорог на ВМЗ:

В 2014 году были составлены сметы на ремонт 29 дорог нашего города. В их числе и злополучные Верхняя Черепанова и Выйская. В этом же году был отыгран конкурс на ремонт этих 29 объектов. Оплачивать эти работы планировалось из местного и регионального бюджетов. Но… денег не дождались. В 2015 году наскребли на ремонт Красноармейской, Максарева и Пихтовой, а вот остальные дороги остались без финансирования.

В настоящее время на ремонт улиц Верхняя Черепанова и Выйская необходимо около 45 млн рублей. Бюджетные средства на восстановление проезжей части указанных улиц областные власти не выделяют.

Силами подрядчиков не может быть выполнен даже карточный ремонт, так как это будет противоречить критериям утвержденного проекта. По условиям проведенного в 2014 году конкурса должна быть произведена полная замена дорожного полотна. Частичный или ямочный ремонт будет являться существенным отклонением от утвержденного проекта. Поскольку проект прошёл госэкспертизу, изменения в нём недопустимы.

На сегодняшний день ситуация такова: областное правительство на контракты 2014 года денежные средства не выделяет, а городские дорожные службы не могут сделать даже карточный ремонт. Частичный ремонт дорог, в данном случае, может явиться поводом для судебного разбирательства. Страдает целый район, так как альтернативный проезд на ВМЗ отсутствует.

И если честно, я даже не представляю, что можно сделать в подобной ситуации. Попробую выйти на министра транспорта и прокуратуру области. На местном уровне этот вопрос уже не решить говорит Никита Чапурин, председатель ОД «Тагил без ям».

TagilCity.ru напоминает, что в начале апреля в редакцию уже поступали жалобы от тагильчан на сложную ситуацию на дорогах ВМЗ. Родители юных спортсменов из школы «Юпитер» не хотят платить высокую цену за доставку будущих чемпионов в секцию и обратно.

Напомним, что не так давно жители Нижнего Тагила похоронили улицу Верхняя Черепанова.

© Марина Шмакова, TagilCity.ru

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