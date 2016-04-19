Общественники Нижнего Тагила собираются обратиться в министерство транспорта по вопросу ремонта улиц Выйская и Верхняя Черепанова

В 2014 году были составлены сметы на ремонт 29 дорог нашего города. В их числе и злополучные Верхняя Черепанова и Выйская. В этом же году был отыгран конкурс на ремонт этих 29 объектов. Оплачивать эти работы планировалось из местного и регионального бюджетов. Но… денег не дождались. В 2015 году наскребли на ремонт Красноармейской, Максарева и Пихтовой, а вот остальные дороги остались без финансирования.