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Posted 20 апреля 2016, 07:25

Published 20 апреля 2016, 07:25

Modified 24 февраля, 07:52

Updated 24 февраля, 07:52

За свалку опасных отходов на Красноуральском химзаводе перед законом ответят его владельцы (ФОТО)

20 апреля 2016, 07:25
Мартовское ЧП на химическом заводе в Красноуральске переросло в уголовное дело. Напомним, 13 марта на пустующем предприятии загорелась емкость с азотной кислотой. В результате пожара, в атмосферу выделился высокотоксичный газ.

Прокурорская проверка выявила целую плеяду злостных нарушений на химзаводе. В частности, несоблюдение промышленной безопасности и ненадлежащее хранение взрывоопасных веществ. Кроме того, руководство предприятия не утилизировало с территории остатки тротила.

Стоит отметить, что о наличии бесхозной взывчатки на заводе знали и местные чиновники. Таким образом, халатность городской администрации чуть не привела к жертвам среди свердловчан.

Примечательно, что взрывчатка все еще находится в свободном доступе на территории злосчастного предприятия.

Сегодня съездили на Красноуральский химический завод. Вход свободный. Посмотрели на тонны тротила, в мешках под солнцем рассказал член Общественной палаты Свердловской области Андрей Волегов.

© Тимофей Данилов, TagilCity.ru

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