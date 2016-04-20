За свалку опасных отходов на Красноуральском химзаводе перед законом ответят его владельцы (ФОТО)

Мартовское ЧП на химическом заводе в Красноуральске переросло в уголовное дело. Напомним, 13 марта на пустующем предприятии загорелась емкость с азотной кислотой. В результате пожара, в атмосферу выделился высокотоксичный газ.

Прокурорская проверка выявила целую плеяду злостных нарушений на химзаводе. В частности, несоблюдение промышленной безопасности и ненадлежащее хранение взрывоопасных веществ. Кроме того, руководство предприятия не утилизировало с территории остатки тротила. Стоит отметить, что о наличии бесхозной взывчатки на заводе знали и местные чиновники. Таким образом, халатность городской администрации чуть не привела к жертвам среди свердловчан. Примечательно, что взрывчатка все еще находится в свободном доступе на территории злосчастного предприятия. Сегодня съездили на Красноуральский химический завод. Вход свободный. Посмотрели на тонны тротила, в мешках под солнцем рассказал член Общественной палаты Свердловской области Андрей Волегов. © Тимофей Данилов, TagilCity.ru