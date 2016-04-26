Нижнему Тагилу пророчат славу в Голливуде: в городе прошел первый Урбанистический форум (ФОТО)

Например, Мурунов был поражен уникальным мировым объектом — заводом-музеем им. Куйбышева. Урбанист предложил разослать фотографии демидовского завода киностудиям по всему миру. Он уверен, даже в Голливуде заинтересуются таким индустриальным наследием и захотят использовать завод в качестве декораций к своим фильмам. Стоимость аренды таких объектов может сравниться с годовым бюджетом небольшого города. Как отметил Мурунов, зарабатывать на культуре — не зазорно.