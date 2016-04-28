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Posted 28 апреля 2016, 06:10

Published 28 апреля 2016, 06:10

Modified 24 февраля, 07:53

Updated 24 февраля, 07:53

Под Екатеринбургом таможенники пустили под пресс 20 тонн польских яблочек (ФОТО)

28 апреля 2016, 06:10
Санкционка прибыла на Урал якобы из Македонии.

25 апреля на полигоне в Верх-Нейвинске сотрудники управления Россельхознадзора уничтожили 20 тонн яблок: вывалили их из коробок на землю, а потом по ним проехал бульдозер. Как объясняют таможенники, эту крупную партию фруктов провезли в область незаконным путем.

По данным ведомства, 22 апреля на 4-й овощебазе инспекторы обнаружили партию свежих яблок в картонных коробках. Подозрение вызвала странная маркировка: коробки были явно переупакованы.

Как оказалось, яблоки были привезены из Польши. Однако на коробках страной-производителем была обозначена Македония. Новую маркировку попросту наклеили поверх старой, объясняют в пресс-службе областного Россельхознадзора. Кроме того, на коробках размещено клеймо PL, то есть Польша.

Документы, которые подтвердили бы страну-производителя, не были предоставлены. Тогда сотрудники управления приняли решение уничтожить контрафактную продукцию.

Напоминаем, в прошлом году таможня Екатеринбурга избавилась от 4-х центнеров запрещенных в России продуктов.

© Тимофей Данилов, TagilCity.ru

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