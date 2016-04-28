Под Екатеринбургом таможенники пустили под пресс 20 тонн польских яблочек (ФОТО)

Как оказалось, яблоки были привезены из Польши. Однако на коробках страной-производителем была обозначена Македония. Новую маркировку попросту наклеили поверх старой, объясняют в пресс-службе областного Россельхознадзора. Кроме того, на коробках размещено клеймо PL, то есть Польша.