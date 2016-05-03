В Нижнем Тагиле неизвестные активисты установили очередной памятник дорогам (ФОТО)

Posted 3 мая 2016, 07:50
Published 3 мая 2016, 07:50
Modified 24 февраля, 07:53
Updated 24 февраля, 07:53
В майские праздники дорожный «мемориал» был установлен на проезжей части улицы Быкова. Об этом сообщает сайт «Весь Тагил».
Надпись на памятнике гласит: «Дороги? Не, не слышал».
Напоминаем, в середине апреля неизвестные активисты устроили в Нижнем Тагиле «похороны» улицы Верхняя Черепанова: на дорожных ямах были установлены венки с крестами.
Народная акция вышла далеко за пределы Нижнего Тагила и даже страны — сейчас фотографии активно обсуждают пользователи интернета по всему миру. При этом, иностранцам, видимо, незнакомо бездорожье — они недоумевают, какая же трагедия произошла на этой дороге.
Остается только гадать, какая следующая улица Нижнего Тагила попадет под взор активистов.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru