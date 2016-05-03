В Нижнем Тагиле неизвестные активисты установили очередной памятник дорогам (ФОТО)

Народная акция вышла далеко за пределы Нижнего Тагила и даже страны — сейчас фотографии активно обсуждают пользователи интернета по всему миру. При этом, иностранцам, видимо, незнакомо бездорожье — они недоумевают, какая же трагедия произошла на этой дороге.