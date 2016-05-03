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Posted 3 мая 2016, 07:50

Published 3 мая 2016, 07:50

Modified 24 февраля, 07:53

Updated 24 февраля, 07:53

В Нижнем Тагиле неизвестные активисты установили очередной памятник дорогам (ФОТО)

3 мая 2016, 07:50
На этот раз народное изваяние появилось на улице Быкова.

В майские праздники дорожный «мемориал» был установлен на проезжей части улицы Быкова. Об этом сообщает сайт «Весь Тагил».

Надпись на памятнике гласит: «Дороги? Не, не слышал».

Напоминаем, в середине апреля неизвестные активисты устроили в Нижнем Тагиле «похороны» улицы Верхняя Черепанова: на дорожных ямах были установлены венки с крестами.

Народная акция вышла далеко за пределы Нижнего Тагила и даже страны — сейчас фотографии активно обсуждают пользователи интернета по всему миру. При этом, иностранцам, видимо, незнакомо бездорожье — они недоумевают, какая же трагедия произошла на этой дороге.

Остается только гадать, какая следующая улица Нижнего Тагила попадет под взор активистов.

© Тимофей Данилов, TagilCity.ru

#Свободное время#Нижний Тагил#Дорога#Город#Активисты#Памятник#Дороги#Автолюбитель
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