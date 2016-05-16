Тагильчане взяли 5 медалей на фестивале экстремальных видов спорта (ФОТО)

Posted 16 мая 2016, 04:15
Published 16 мая 2016, 04:15
Modified 24 февраля, 07:54
Updated 24 февраля, 07:54
В субботу в Верхней Пышме проходил открытый фестиваль «Адреналин» — это соревнования по экстремальным видам спорта. Фестиваль включает себя турниры по множеству спортивных дисциплин. Например, скейтбординг, воркаут, велотриал, роллерблейдинг, BMX и автоспорт.
Атлеты из Нижнего Тагила стали участниками турнира по воркату. Спортсмены спорили за награды во фристайле, троеборье и троеборье с дополнительным отягощением (турник и брусья).
Гор Петросян стал лучшим в троеборье до 14 лет. В этой же дисциплине, только до 18 лет, лучшим стал Денис Беляев. Никита Вяткин взял золото в индивидуальном фристайле от 18 лет. А Шархуз Шодикулов занял призовые места сразу в двух дисциплинах: серебро в индивидуальном фристайле и бронзу в троеборье до 18 лет.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru