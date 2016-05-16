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Posted 16 мая 2016, 04:15

Published 16 мая 2016, 04:15

Modified 24 февраля, 07:54

Updated 24 февраля, 07:54

Тагильчане взяли 5 медалей на фестивале экстремальных видов спорта (ФОТО)

16 мая 2016, 04:15
Спортсмены тагильского объединения «Street Workout» вернулись с соревнований из Верхней Пышмы с медалями различного образца.

В субботу в Верхней Пышме проходил открытый фестиваль «Адреналин» — это соревнования по экстремальным видам спорта. Фестиваль включает себя турниры по множеству спортивных дисциплин. Например, скейтбординг, воркаут, велотриал, роллерблейдинг, BMX и автоспорт.

Атлеты из Нижнего Тагила стали участниками турнира по воркату. Спортсмены спорили за награды во фристайле, троеборье и троеборье с дополнительным отягощением (турник и брусья).

Гор Петросян стал лучшим в троеборье до 14 лет. В этой же дисциплине, только до 18 лет, лучшим стал Денис Беляев. Никита Вяткин взял золото в индивидуальном фристайле от 18 лет. А Шархуз Шодикулов занял призовые места сразу в двух дисциплинах: серебро в индивидуальном фристайле и бронзу в троеборье до 18 лет.

© Тимофей Данилов, TagilCity.ru

#Спорт#Нижний Тагил#Город#Соревнования#Верхняя Пышма#Победа#Воркаут#Тагильчане#Экстремальный спорт
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