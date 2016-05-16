Тагильчане взяли 5 медалей на фестивале экстремальных видов спорта (ФОТО)

Гор Петросян стал лучшим в троеборье до 14 лет. В этой же дисциплине, только до 18 лет, лучшим стал Денис Беляев. Никита Вяткин взял золото в индивидуальном фристайле от 18 лет. А Шархуз Шодикулов занял призовые места сразу в двух дисциплинах: серебро в индивидуальном фристайле и бронзу в троеборье до 18 лет.