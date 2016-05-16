Тагильские полицейские разыскивают трудного подростка (ФОТО)

До своего исчезновения Виктория не раз убегала из дома, склонна к бродяжничеству. За подростком числится уголовное наказание за грабеж. Анисимова обучается по индивидуальной форме в 81-й школе. Известно, что ранее инспекторы ПДН направили в органы опеки и попечительства информацию о назначении временного опекуна и помещение в учреждение гособеспечения.