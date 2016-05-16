Тагильские полицейские разыскивают трудного подростка (ФОТО)

Posted 16 мая 2016, 09:00
Published 16 мая 2016, 09:00
Modified 24 февраля, 07:55
Updated 24 февраля, 07:55
Девушка живет в доме по улице Захарова вместе со своей бабушкой, которая уехала в Кировград. С 21 марта о местонахождении Вики ничего неизвестно. На занятия в школу она не ходит, на звонки не отвечает.
Рост пропавшей около 152 сантиметров, коренастое телосложение, волосы волнистые темно-коричневые, карие глаза.
Несовершеннолетняя была одета в розовую куртку, черные брюки и синюю толстовку. На запястье Виктория имеет татуировку ласточки.
Девушка осталась без попечения родителей — они просто уехали из Нижнего Тагила, поменяв место жительства. Дочери информацию о том, где сейчас проживают, родители не сказали.
До своего исчезновения Виктория не раз убегала из дома, склонна к бродяжничеству. За подростком числится уголовное наказание за грабеж. Анисимова обучается по индивидуальной форме в 81-й школе. Известно, что ранее инспекторы ПДН направили в органы опеки и попечительства информацию о назначении временного опекуна и помещение в учреждение гособеспечения.
Если вам что-либо известно о местонахождении Виктории Анисимовой, сообщите об этом по одному из этих телефонов:
или по телефону «02».
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru