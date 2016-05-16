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Posted 16 мая 2016, 09:00

Published 16 мая 2016, 09:00

Modified 24 февраля, 07:55

Updated 24 февраля, 07:55

Тагильские полицейские разыскивают трудного подростка (ФОТО)

16 мая 2016, 09:00
20-й отдел полиции ведут поиски 15-летней тагильчанки Виктории Анисимовой.

Девушка живет в доме по улице Захарова вместе со своей бабушкой, которая уехала в Кировград. С 21 марта о местонахождении Вики ничего неизвестно. На занятия в школу она не ходит, на звонки не отвечает.

Рост пропавшей около 152 сантиметров, коренастое телосложение, волосы волнистые темно-коричневые, карие глаза.

Несовершеннолетняя была одета в розовую куртку, черные брюки и синюю толстовку. На запястье Виктория имеет татуировку ласточки.

Девушка осталась без попечения родителей — они просто уехали из Нижнего Тагила, поменяв место жительства. Дочери информацию о том, где сейчас проживают, родители не сказали.

До своего исчезновения Виктория не раз убегала из дома, склонна к бродяжничеству. За подростком числится уголовное наказание за грабеж. Анисимова обучается по индивидуальной форме в 81-й школе. Известно, что ранее инспекторы ПДН направили в органы опеки и попечительства информацию о назначении временного опекуна и помещение в учреждение гособеспечения.

Если вам что-либо известно о местонахождении Виктории Анисимовой, сообщите об этом по одному из этих телефонов:

  • 97-65-02 — отдел полиции №20;
  • 97-65-07 — отдел уголовного розыска;
  • 97-65-14 — подразделение по делам несовершеннолетних

или по телефону «02».

© Тимофей Данилов, TagilCity.ru

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