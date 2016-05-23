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Posted 23 мая 2016, 03:30

Published 23 мая 2016, 03:30

Modified 24 февраля, 07:56

Updated 24 февраля, 07:56

Несколько ДТП под Ревдой стали причиной длинной пробки на дороге (ФОТО)

23 мая 2016, 03:30
В одной из дорожных аварий погиб человек.

Накануне, 22 мая, около 18:30 на трассе недалеко от Ревды произошло ДТП со смертельным исходом. Легковой автомобиль Lada Kalina выехал на полосу встречного движения и угодил под левое колесо большегруза.

Водитель-таксист отечественного авто скончался на месте.

Помимо этого, в тот же вечер в районе Ревды произошло еще несколько дорожных столкновений. В результате чего, примерно с 19:00 начала образовываться многокилометровая пробка. Движение по автобану было затруднено на несколько часов.

© Тимофей Данилов, TagilCity.ru

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