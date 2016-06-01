В Нижнем Тагиле с начала года 83 несовершеннолетних привлечены к уголовной ответственности

Как сообщили TagilCity.ru в отделе по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Нижнетагильское», на данный момент в городе на учете состоят 439 неблагополучных родителей и 523 несовершеннолетних. Среди них - 29 судимых подростков, 67 обвиняемых за совершение преступлений, 123 совершивших общественно опасные деяния (не субъекты), 71 потребитель психоактивных веществ, 120 потребителей алкоголя.
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, на протяжении последних 3 лет увеличивалось, но по итогам апреля 2016 года в городе наметилась тенденция снижения подростковой преступности.
По данным специалистов ОДН, в апреле 2016 на территории города Нижний Тагил и Горноуральского ГО окончено расследование 83 уголовных дел с участием несовершеннолетних (в апреле 2015 – 101), снижение составляет 17,8%. Число участников преступных деяний по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году сократилось на 6,7 % (с 89 до 83).
Среди детей, привлеченных к уголовной ответственности в начала 2016 года - 41 школьник, 33 студента и 2 не учащихся и не работающих. Возраст лиц, привлеченных к уголовной ответственности: 14-15 лет- 20 человек, 16-17 лет – 63 человека.
В структуре подростковой преступности преобладают преступления небольшой и средней тяжести. Из общего количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, 31,3% составляют преступления против жизни и здоровья ст.ст. 112,115,116 УК РФ (26 преступлений), 64 % - имущественные преступления – ст. 158, 159, 161 УК РФ (53 преступления) и иные.
Лично сотрудниками ОДН по итогам апреля 2016 года раскрыто 90 преступлений, с участием сотрудников ОДН – 186.
Не всегда фактором, влияющим на вовлеченность подростков в противоправную деятельность, является семейное неблагополучие. Так, из 76 подростков, совершивших преступления, только 11 проживали в неблагополучных семьях, 48 подростков (это 64 %) воспитываются в благополучных семьях, 17 - дети, оставшиеся без попечения родителей (их 26%), воспитываются опекунами, являются воспитанниками учреждений государственного воспитания либо социально-реабилитационных центров, -- рассказали TagilCity.ru в полиции. рассказали TagilCity.ru в полиции.
Около половины несовершеннолетних рецидивистов в Нижнем Тагиле ранее уже были судимы
В апреле 2016 по учетам ОДН прошло 39 судимых подростка. На сегодняшний день на учете в ОДН состоит 29 судимых несовершеннолетних. По итогам 4-х месяцев 2016 года 29 преступлений (против 28 в 2015 г.) совершены 25 лицами, ранее совершавшими преступления, из них 12 - ранее судимы.
В целях предупреждения повторной преступности на постоянной основе осуществляются мероприятия по проверке судимых несовершеннолетних по выявлению нарушений обязанностей и ограничений, возложенных судом. Организуются совместные проверки сотрудниками ПДН и УИИ подростков по месту жительства в ночное время. Так, в течение 4 месяцев 2016 проведено 24 совместных рейда, выявлено 13 нарушений. По всем выявленным нарушениям в УИИ направлено 13 (10, -30% относительно 2015 г.) ходатайств о внесении представлений в суд.
Причины роста подростковой преступности:
По итогам 4 месяцев 2016 года отмечается рост на 11,6% числа преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних (со 181 до 202). Рост преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних обусловлен активизацией работы по выявлению семейного неблагополучия на административных участках, а также личным выявлением и раскрытием преступлений инспекторами ОДН.
Наибольшее количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних (68,0%), составляют преступления небольшой тяжести, а именно преступления, предусмотренные ст. 116 УК РФ (условно можно назвать «побои»), - 138 преступлений.
За 4 месяца 2016 зарегистрирован рост самовольных уходов со 141 до 185, в том числе из учреждений госвоспитания на 40% и из семей на 27%.
Основными причинами самовольных уходов несовершеннолетних являются желание свободного времяпровождения с друзьями, отклонение в психическом развитии, психическое расстройство, конфликтные ситуации (ссоры с родителями из-за учебы в школе, нежелание подчиняться требованиям родителей, конфликты со сверстниками, -- говорят специалисты. говорят специалисты.
Все несовершеннолетние, допустившие самовольный уход, в целях предупреждения повторных уходов и иных антиобщественных действий ставятся на профилактический учет ОДН. Сотрудники ОДН при постановке на учет проводят профилактическую беседу с несовершеннолетними и их законными представителями лично и организуют беседу с ними руководителя отдела полиции. В дальнейшем ежемесячно контролируют подростка по месту жительства.
Родители, не исполняющие обязанности по воспитанию детей, допустившие самовольные уходы несовершеннолетних, привлекаются к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. В текущем году на законных представителей по данному факту составлено 20 протоколов об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ в отношении 18 родителей.
В адрес учреждений государственного воспитания направляются представления с целью проведения проверки в детском учреждении для своевременного выявления и устранения причин и условий, способствующих самовольным уходам несовершеннолетних, а также привлечения к дисциплинарной ответственности виновных в уходе должностных лиц.
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