В Нижнем Тагиле с начала года 83 несовершеннолетних привлечены к уголовной ответственности

1 июня ежегодно отмечается Международный день защиты детей. В Нижнем Тагиле запланирован целый комплекс мероприятий для юных горожан и их родителей. Однако особое внимание в этот день необходимо уделить не только праздничным событиям, но и нарушениям, которые совершаются в адрес детей или самими несовершеннолетними.

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