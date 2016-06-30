В Нижнем Тагиле выросло количество ДТП с травмированными детьми

В течение весеннего периода зарегистрирован ряд дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов, в том числе при нарушении Правил дорожного движения самими детьми. Особую тревогу вызывает тот факт, что в двух случаях дети переходили проезжую часть с нарушением Правил в присутствии отцов. Аварии произошли 13 января и 10 мая, оба отца ожидали своих детей на противоположной стороне дороги. В обоих случаях можно сделать вывод, что родители, скорее всего, сами нарушали Правила дорожного движения в присутствии детей, и такое поведение в семье является нормой. Родители зачастую считают, что соблюдать Правила необходимо только там, где находится сотрудник ГИБДД для того, чтобы не выписали штраф. При этом основным в формировании навыков безопасного поведения при переходе проезжей части является пример семьи, и ребенок поступит так, как всегда поступают папа или мама. Поэтому огромную роль в воспитании законопослушного поведения играет семья, но взрослые пока не осознают, что в присутствии детей ни в коем случае нельзя позволять себе даже незначительные нарушения и что эта «мелочь» может повлечь за собой трагедию в будущем, -- рассказывают в ГИБДД. рассказывают в ГИБДД.