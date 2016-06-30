В Нижнем Тагиле выросло количество ДТП с травмированными детьми

Распределение ДТП по районам города неравномерное. Больше всего ДТП с участием и травмированием детей в Ленинском районе Нижнего Тагила - по 8 штук. При этом в прошлом году за аналогичный период лидером данного рейтинга также был Ленинский район города. В 2016 году негативное лидерство не только сохранилось, но и увеличилось на 2 аварии и на 2 травмированных ребенка (+33%). В этом же районе больше всего детей травмировалось в ДТП, произошедших по вине самих юных пешеходов.
На Дзержинский район в 2015 году пришлось 4 ДТП и 5 пострадавших детей, в этом году показатель снизился до 1 аварии и 1 травмированного несовершеннолетнего. Тагилстроевский район сохранил показатели первых 5 месяцев на уровне минувшего года - 1 ДТП, 1 пострадавший ребенок.
Смертельных случаев в прошлом году с января по май зафиксировано не было, однако в 2016 году за этот период погибло сразу двое детей. Обе смертельные аварии аварии произошли в майские каникулы. В одном случае в аварии погиб младенец-пассажир, которого перевозили с нарушением ПДД. Еще один ребенок, пострадавший в данной аварии, также был размещен в удерживающем устройстве, неподходящем ему по возрасту и весу.
Хочется отметить тот факт, что часть родителей еще не прониклись необходимостью обезопасить своего ребенка при перевозке в автомашине, и зачастую используют самые дешевые детские удерживающее устройства, лишь бы инспектор ГИБДД не выписал штраф. Но в тоже время родители забывают о безопасности детей. В ближайшее время ожидается ужесточение административного законодательства в отношении перевозки детей, будут запрещены к использованию бескаркасные детские удерживающие устройства, -- сообщают специалисты. сообщают специалисты.
Во втором ДТП разбился 14-летний мальчик, управлявший мотоциклом. Обе смертельные аварии произошли на территории Горноуральского городского округа.
Конечно же, основная ответственность ложится на родителей. Так, в примере с погибшим ребенком в деревне Усть-Утка родители и окружающие прекрасно знали, что ребенок катается на мотоцикле, но при этом ни у кого не возникло мысли, что противоправные действия подростка необходимо пресечь, чтобы предотвратить беду. Жители деревни на месте гибели подростка высказывали такую мысль, что пусть лучше катается на мотоцикле, чем употребляет спиртные напитки. Такое поведение взрослых недопустимо, и пока окружающие не станут пресекать нарушения детьми, такие происшествия будет случаться и в дальнейшем. Ну а для родителей это является обязанностью, ведь каждый родитель хочет видеть своего ребенка живым и здоровым, -- уверены в дорожной полиции города. уверены в дорожной полиции города.
Также в ГИБДД Нижнего Тагила напоминают:
Управлять мопедом и квадроциклом с объемом двигателя не более 49 кубических сантиметров разрешается с 16 лет при наличии водительского удостоверения соответствующей категории (категории «М» либо иной категории), у водителя при этом на голове обязательно должен быть застегнутый мотошлем. Управлять мотоциклом с объемом двигателя до 150 кубических сантиметров разрешается с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории «А1», а мотоциклом с объемом свыше 150 кубических сантиметров с 18 лет при наличии водительского удостоверения категории «А». Также как водителю мопеда, водителю мотоцикла необходимо обязательной использовать мотошлем, а также желательно иметь защитную экипировку.
Итого в 2016 году с января по май было зафиксировано 13 травмированных на дорогах детей (АППГ - 12). В возрасте до 6 лет – 3 детей, с 7 до 9 лет - 5 детей, с 10 до 13 лет получили травмы 5 участников дорожного движения, с 14 до 15 лет – травмированы 3 ребенка.
Особую озабоченность у специалистов вызывает значительный рост детского травматизма в течение апреля-мая. В том числе за данный период зарегистрированы 3 дорожно-транспортных происшествия с участием детей, в которых усматриваются нарушения Правил дорожного движения самими детьми, а также одно происшествие, в котором подросток управлял мотоциклом, не имея водительского удостоверения.
По вине юных участников дорожного движения произошло 4 дорожно-транспортных происшествия из 13
В течение весеннего периода зарегистрирован ряд дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов, в том числе при нарушении Правил дорожного движения самими детьми. Особую тревогу вызывает тот факт, что в двух случаях дети переходили проезжую часть с нарушением Правил в присутствии отцов. Аварии произошли 13 января и 10 мая, оба отца ожидали своих детей на противоположной стороне дороги. В обоих случаях можно сделать вывод, что родители, скорее всего, сами нарушали Правила дорожного движения в присутствии детей, и такое поведение в семье является нормой. Родители зачастую считают, что соблюдать Правила необходимо только там, где находится сотрудник ГИБДД для того, чтобы не выписали штраф. При этом основным в формировании навыков безопасного поведения при переходе проезжей части является пример семьи, и ребенок поступит так, как всегда поступают папа или мама. Поэтому огромную роль в воспитании законопослушного поведения играет семья, но взрослые пока не осознают, что в присутствии детей ни в коем случае нельзя позволять себе даже незначительные нарушения и что эта «мелочь» может повлечь за собой трагедию в будущем, -- рассказывают в ГИБДД. рассказывают в ГИБДД.
Как общий фактор, способствующий травмированию детей в качестве пешеходов, можно выделить недостатки в обучении детей правилам безопасного поведения на проезжей части дороги. В частности, мало внимания уделяется вопросу опасности ситуации «закрытый обзор». По результатам проведенного анализа можно с уверенностью сказать, что большая часть наездов на детей произошла именно по этой причине. Даже там, где дети формально не нарушили Правила дорожного движения, например при переходе проезжей части дороге по пешеходному переходу при наличии двух и более полос для движения в одном направлении. Зачастую дети, проходя одну полосу, не смотрят налево, а в данной ситуации водитель может и не увидеть ребенка из-за стоящей автомашины, хотя он и обязан убедиться в отсутствии пешеходов на переходе. Да, в данной ситуации водитель будет неправ, но от этого никому не станет легче. Ребенок получит травму, и неизвестно сможет ли он в будущем полностью восстановить свое здоровье.
На сегодняшний день согласно существующим Правилам дорожного движения выезжать на проезжую часть на велосипеде разрешается только с 14 лет, при этом подросток должен знать Правила дорожного движения и, желательно, иметь защитную экипировку (велошлем и защиту на колени и локти). Детям в возрасте до 14 лет разрешается ездить на велосипеде только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, пешеходным зонам, при этом следует отметить, что проезжая часть на дворовой территории также является проезжей частью и движение здесь велосипедистов допускается только в возрасте старше 14 лет, -- информируют в ГИБДД. информируют в ГИБДД.
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