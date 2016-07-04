Пошел на обгон: водитель иномарки погиб в аварии под Екатеринбургом (ФОТО)

Posted 4 июля 2016, 06:10
Published 4 июля 2016, 06:10
Modified 24 февраля, 07:57
Updated 24 февраля, 07:57
Дорожная трагедия случилась в 17:30. По сообщению отдела пропаганды ГИБДД, водитель Nexia пошел на обгон впереди идущего автомобиля, не убедившись в безопасности маневра. На встречной полосе иномарка столкнулась с погрузчиком.
От удара Nexia получила серьезные повреждения, а грузовик Isuzu опрокинуло на бок. Водитель легкового автомобиля погиб сразу после столкновения.
Пассажир, сидевший рядом с 55-летним водителем, был травмирован. Кроме того, мужчина, который управлял погрузчиком, тоже получил травмы.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru