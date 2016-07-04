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Posted 4 июля 2016, 06:10

Published 4 июля 2016, 06:10

Modified 24 февраля, 07:57

Updated 24 февраля, 07:57

Пошел на обгон: водитель иномарки погиб в аварии под Екатеринбургом (ФОТО)

4 июля 2016, 06:10
В субботу, 2 июля, на 20-м километре ЕКАД в ДТП пострадало несколько человек, погиб один водитель.

Дорожная трагедия случилась в 17:30. По сообщению отдела пропаганды ГИБДД, водитель Nexia пошел на обгон впереди идущего автомобиля, не убедившись в безопасности маневра. На встречной полосе иномарка столкнулась с погрузчиком.

От удара Nexia получила серьезные повреждения, а грузовик Isuzu опрокинуло на бок. Водитель легкового автомобиля погиб сразу после столкновения.

Пассажир, сидевший рядом с 55-летним водителем, был травмирован. Кроме того, мужчина, который управлял погрузчиком, тоже получил травмы.

© Тимофей Данилов, TagilCity.ru

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