Пошел на обгон: водитель иномарки погиб в аварии под Екатеринбургом (ФОТО)

В субботу, 2 июля, на 20-м километре ЕКАД в ДТП пострадало несколько человек, погиб один водитель.

Дорожная трагедия случилась в 17:30. По сообщению отдела пропаганды ГИБДД, водитель Nexia пошел на обгон впереди идущего автомобиля, не убедившись в безопасности маневра. На встречной полосе иномарка столкнулась с погрузчиком. От удара Nexia получила серьезные повреждения, а грузовик Isuzu опрокинуло на бок. Водитель легкового автомобиля погиб сразу после столкновения. Пассажир, сидевший рядом с 55-летним водителем, был травмирован. Кроме того, мужчина, который управлял погрузчиком, тоже получил травмы. © Тимофей Данилов, TagilCity.ru