tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 июля 2016, 06:50

Published 6 июля 2016, 06:50

Modified 24 февраля, 07:58

Updated 24 февраля, 07:58

В течение июня тагильские волонтеры накормили 245 бездомных (ФОТО)

6 июля 2016, 06:50
За первый месяц лета активисты общественной организации «Тарелка добра» вместе с благотворительным фондом «Независимость» провели 17 социальных акций.

Весь июнь волонтеры Нижнего Тагила организовывали пункты раздачи пищи нуждающимся. За 4 недели горячее питание и одежду получили 245 бездомных. При этом они не только ели на месте, но и забирали оставшуюся еду с собой. В общей сложности, волонтеры раздали почти 900 порций.

Кроме того, общественники помогли устроить в реабилитационные центры 7 человек. Курс реабилитации, по надеждам волонтеров, даст им возможность поправить здоровье, восстановить социальный статус, и, в конечном итоге, вернуться к нормальной жизни.

Волонтеры не только делами, но и словами помогают нуждающимся: ободряют своих подопечных, говорят, что никогда не поздно все изменить к лучшему.

© Тимофей Данилов, TagilCity.ru

#Общество#Нижний Тагил#Город#Помощь#Волонтеры#Тагильчане#Бездомные
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика