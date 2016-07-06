В течение июня тагильские волонтеры накормили 245 бездомных (ФОТО)

Posted 6 июля 2016, 06:50
Published 6 июля 2016, 06:50
Modified 24 февраля, 07:58
Updated 24 февраля, 07:58
Весь июнь волонтеры Нижнего Тагила организовывали пункты раздачи пищи нуждающимся. За 4 недели горячее питание и одежду получили 245 бездомных. При этом они не только ели на месте, но и забирали оставшуюся еду с собой. В общей сложности, волонтеры раздали почти 900 порций.
Кроме того, общественники помогли устроить в реабилитационные центры 7 человек. Курс реабилитации, по надеждам волонтеров, даст им возможность поправить здоровье, восстановить социальный статус, и, в конечном итоге, вернуться к нормальной жизни.
Волонтеры не только делами, но и словами помогают нуждающимся: ободряют своих подопечных, говорят, что никогда не поздно все изменить к лучшему.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru