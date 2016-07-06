В течение июня тагильские волонтеры накормили 245 бездомных (ФОТО)

Весь июнь волонтеры Нижнего Тагила организовывали пункты раздачи пищи нуждающимся. За 4 недели горячее питание и одежду получили 245 бездомных. При этом они не только ели на месте, но и забирали оставшуюся еду с собой. В общей сложности, волонтеры раздали почти 900 порций.