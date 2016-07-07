Боец тагильского ОМОНа оформил опеку над 10-летним мальчиком, которого избивал отец (ФОТО)

В один из таких шумных вечеров мальчик стоял в коридоре и плакал. Сергей и Светлана предложили малышу переночевать в их комнате. Буйный отец куда-то ушел из дома, и чтобы ночью он не вернулся и не продолжил терроризировать свою семью, Юдины закрыли квартиру на щеколду.