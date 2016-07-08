Моет несколько раз в день: жительница Екатеринбурга выхаживает бездомных котят, которые упали в таз с соляркой (ФОТО)

Во время празднования праздника Ураза-байрам мусульмане-рабочие не выходили на работу. За эти три дня с кошачьей семьей случилось несчастье: котята с головой упали в ёмкость с соляровым маслом. И хотя мама-кошка смогла достать своих чад из ловушки, они несколько дней ходили все в жиже. Опасность была в том, что при вылизывании котята могли бы отравиться переработанным маслом.