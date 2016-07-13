tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 июля 2016, 11:15

Published 13 июля 2016, 11:15

Modified 24 февраля, 08:00

Updated 24 февраля, 08:00

У взрослых и юношеских команд тагильского «Спутника» продолжается предсезонная подготовка

13 июля 2016, 11:15
Спортсмены тагильского «Спутника» начали готовиться к сезону 2016/2017: тренировки взрослого состава проходят в Лениногорске.

Тренировки взрослого состава хоккейной команды «Спутник» в Лениногорске идут полным ходом. Прошла 1-я неделя тренировочного сбора под руководством тренера Андрея Кирдяшова и его помощников. Завершилась она самым распространенным среди хоккеистов тестом Купера, чтобы оценить состояние спортсменов во время предсезонной подготовки. Лучшие результаты показали Денис Василенков и Александр Васильев. «На земле» команда проводит тренировки 3 раза в день. Когда игроки вернутся в Тагил, тренировки продолжатся уже на льду.

Юниорский состав «Спутника» тренирует Александр Перебейнос. Неделя занятий ОФП «на земле» закончилась, и юные хоккеисты, пройдя медицинское обследование, вышли на лед. Тренерский штаб сейчас занимается основным вопросом — формированием игрового состава команды. Особое внимание уделено тагильским ребятам, выступавшим в прошлом сезоне в ЮХЛ (Юниорской хоккейной лиге). По результатам совместных тренировок с лучшими спортсменами будут заключены первые профессиональные контракты.

Начали 4 июля. После 3-х дней медицинского обследования приступили к тренировкам рассказал Александр Перебейнос пресс-службе клуба.

Сейчас тренировки юных спортсменов проходят 2 раза в день: утром — лед и тренажерный зал, вечером — земля (спортивные игры, кроссы). Далее тренер рассказал о состоянии подготовки ребят из ЮХЛ и местных ребят. Перебейнос отметил, что работы впереди еще много, у многих хоккеистов на льду стали видны 2 проблемы — техническая и функциональная. Над техникой нужно продолжать работу. Это — катание, отработка техники владения клюшкой, приемы-передачи. Естественно, что на состоянии спортсменов отразился перерыв в тренировках. Сейчас тренировки будут направлены на то, чтобы подтянуть технику, восстановить навыки игры.

© TagilCity.ru

#Спорт#Нижний Тагил#Хоккей#Спутник#Спортсмены#Тренировки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика