У взрослых и юношеских команд тагильского «Спутника» продолжается предсезонная подготовка

Posted 13 июля 2016, 11:15
Published 13 июля 2016, 11:15
Modified 24 февраля, 08:00
Updated 24 февраля, 08:00
Тренировки взрослого состава хоккейной команды «Спутник» в Лениногорске идут полным ходом. Прошла 1-я неделя тренировочного сбора под руководством тренера Андрея Кирдяшова и его помощников. Завершилась она самым распространенным среди хоккеистов тестом Купера, чтобы оценить состояние спортсменов во время предсезонной подготовки. Лучшие результаты показали Денис Василенков и Александр Васильев. «На земле» команда проводит тренировки 3 раза в день. Когда игроки вернутся в Тагил, тренировки продолжатся уже на льду.
Юниорский состав «Спутника» тренирует Александр Перебейнос. Неделя занятий ОФП «на земле» закончилась, и юные хоккеисты, пройдя медицинское обследование, вышли на лед. Тренерский штаб сейчас занимается основным вопросом — формированием игрового состава команды. Особое внимание уделено тагильским ребятам, выступавшим в прошлом сезоне в ЮХЛ (Юниорской хоккейной лиге). По результатам совместных тренировок с лучшими спортсменами будут заключены первые профессиональные контракты.
Начали 4 июля. После 3-х дней медицинского обследования приступили к тренировкам рассказал Александр Перебейнос пресс-службе клуба.
Сейчас тренировки юных спортсменов проходят 2 раза в день: утром — лед и тренажерный зал, вечером — земля (спортивные игры, кроссы). Далее тренер рассказал о состоянии подготовки ребят из ЮХЛ и местных ребят. Перебейнос отметил, что работы впереди еще много, у многих хоккеистов на льду стали видны 2 проблемы — техническая и функциональная. Над техникой нужно продолжать работу. Это — катание, отработка техники владения клюшкой, приемы-передачи. Естественно, что на состоянии спортсменов отразился перерыв в тренировках. Сейчас тренировки будут направлены на то, чтобы подтянуть технику, восстановить навыки игры.
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