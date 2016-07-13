У взрослых и юношеских команд тагильского «Спутника» продолжается предсезонная подготовка

Сейчас тренировки юных спортсменов проходят 2 раза в день: утром — лед и тренажерный зал, вечером — земля (спортивные игры, кроссы). Далее тренер рассказал о состоянии подготовки ребят из ЮХЛ и местных ребят. Перебейнос отметил, что работы впереди еще много, у многих хоккеистов на льду стали видны 2 проблемы — техническая и функциональная. Над техникой нужно продолжать работу. Это — катание, отработка техники владения клюшкой, приемы-передачи. Естественно, что на состоянии спортсменов отразился перерыв в тренировках. Сейчас тренировки будут направлены на то, чтобы подтянуть технику, восстановить навыки игры.