В Нижнем Тагиле помещение бывшего ГАИ на Вагонке станет продовольственным магазином (ФОТО)

Posted 13 июля 2016, 05:10
Published 13 июля 2016, 05:10
Modified 24 февраля, 12:18
Updated 24 февраля, 12:18
По данным специалистов, помещение было предоставлено в аренду ИП Гаджиеву под строительство продовольственного магазина.
В мае 2016 года в здании появились строители: они стали выносить старую мебель и строительный мусор. Однако вывозить их с прилегающей территории рабочие не торопились.
В связи с этим 8 июля на месте была проведена проверка специалистом администрации Дзержинского района.
Был зафиксирован ряд нарушений «Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Нижний Тагил», утвержденных Постановлением Администрации г. Нижний Тагила от 25 июня 2013 г. №1450 сообщил TagilCity.ru и. о. главы администрации Дзержинского района Александр Ревенко.
По данным чиновника, уже 11 июля нарушения были устранены, мусор с территории был вывезен. Как рассказал предприниматель представителю администрации района, благоустройство прилегающей территории будет окончено после завершения внутренних работ.
На данный момент перед входом в будущий магазин запланирована укладка тротуарной плитки. Сейчас ведется подготовка основания с использованием боя кирпича, а также мелкого щебня.
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