В Нижнем Тагиле помещение бывшего ГАИ на Вагонке станет продовольственным магазином (ФОТО)

Строительство в здании по Бобкова, 14А началось, по словам местных жителей, в конце мая. Ранее в этом здании располагалось отделение ГИБДД и участковый пункт полиции Нижнего Тагила. Однако уже несколько лет помещения пустовали.

По данным специалистов, помещение было предоставлено в аренду ИП Гаджиеву под строительство продовольственного магазина. В мае 2016 года в здании появились строители: они стали выносить старую мебель и строительный мусор. Однако вывозить их с прилегающей территории рабочие не торопились. В связи с этим 8 июля на месте была проведена проверка специалистом администрации Дзержинского района. Был зафиксирован ряд нарушений «Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Нижний Тагил», утвержденных Постановлением Администрации г. Нижний Тагила от 25 июня 2013 г. №1450 сообщил TagilCity.ru и. о. главы администрации Дзержинского района Александр Ревенко. По данным чиновника, уже 11 июля нарушения были устранены, мусор с территории был вывезен. Как рассказал предприниматель представителю администрации района, благоустройство прилегающей территории будет окончено после завершения внутренних работ. На данный момент перед входом в будущий магазин запланирована укладка тротуарной плитки. Сейчас ведется подготовка основания с использованием боя кирпича, а также мелкого щебня. © TagilCity.ru