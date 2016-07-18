tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 июля 2016, 07:40

Published 18 июля 2016, 07:40

Modified 24 февраля, 12:19

Updated 24 февраля, 12:19

Тагильчанин два года хранил в своем доме самодельный пистолет (ФОТО)

18 июля 2016, 07:40
Огнестрельное оружие полицейские нашли во время обхода жилого сектора в селе Дрягуново.

Полицейские МУ МВД России «Нижнетагильское» арестовали неоднократно судимого жителя Пригородного района. 41-летний мужчина подозревается в незаконном хранении оружия.

Вчера, в комнате одного из жилых домов по улице Гагарина в селе Дрягуново, участковый обнаружил предмет, который напоминал самодельный пистолет. Осмотр находки, длиной 13 см и диаметром 12 мм, показал, что она является огнестрельным оружием. Пистолет был изготовлен путем переделки пускового устройства сигнала охотника и предназначенным для производства одиночных выстрелов.

Сам владелец самодельного оружия, неработающий житель села, пояснил, что действительно сам собрал пистолет. 2 года он прятал оружие в своем жилище.

Возбуждено уголовное дело. Тагильчанин может провести в колонии до 4-х лет.

Ранее другой житель пригорода Нижнего Тагила смастерил в своем гараже пистолет, котором впоследствии угрожал сожительнице.

© Тимофей Данилов, TagilCity.ru

#Происшествия#Нижний Тагил#Свердловская область#Город#Полиция#Уголовное дело#Оружие#Пистолет#Хранение#Самодельное оружие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика