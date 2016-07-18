Тагильчанин два года хранил в своем доме самодельный пистолет (ФОТО)

Вчера, в комнате одного из жилых домов по улице Гагарина в селе Дрягуново, участковый обнаружил предмет, который напоминал самодельный пистолет. Осмотр находки, длиной 13 см и диаметром 12 мм, показал, что она является огнестрельным оружием. Пистолет был изготовлен путем переделки пускового устройства сигнала охотника и предназначенным для производства одиночных выстрелов.