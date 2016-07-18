Тагильчанин два года хранил в своем доме самодельный пистолет (ФОТО)

Posted 18 июля 2016, 07:40
Published 18 июля 2016, 07:40
Modified 24 февраля, 12:19
Updated 24 февраля, 12:19
Полицейские МУ МВД России «Нижнетагильское» арестовали неоднократно судимого жителя Пригородного района. 41-летний мужчина подозревается в незаконном хранении оружия.
Вчера, в комнате одного из жилых домов по улице Гагарина в селе Дрягуново, участковый обнаружил предмет, который напоминал самодельный пистолет. Осмотр находки, длиной 13 см и диаметром 12 мм, показал, что она является огнестрельным оружием. Пистолет был изготовлен путем переделки пускового устройства сигнала охотника и предназначенным для производства одиночных выстрелов.
Сам владелец самодельного оружия, неработающий житель села, пояснил, что действительно сам собрал пистолет. 2 года он прятал оружие в своем жилище.
Возбуждено уголовное дело. Тагильчанин может провести в колонии до 4-х лет.
Ранее другой житель пригорода Нижнего Тагила смастерил в своем гараже пистолет, котором впоследствии угрожал сожительнице.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru