Велопробег «Каменный пояс» стартует в Нижнем Тагиле в сентябре: приглашаются участники (ФОТО)

Если такой вид отдыха не для вас, а душа проситься съездить куда-нибудь, то попробуйте посетить Гоа. Это довольно популярный, среди туристов, штат в Индии. Полеты на Гоа организует туристическая компания «Impala Travel». На их сайте http://www.impalatravel.com/ вы можете узнать более подробно о Гоа и о том, чем там можно заняться.