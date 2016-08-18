Велопробег «Каменный пояс» стартует в Нижнем Тагиле в сентябре: приглашаются участники (ФОТО)

Posted 18 августа 2016, 08:35
Published 18 августа 2016, 08:35
Modified 24 февраля, 12:21
Updated 24 февраля, 12:21
Подобный велопробег проводится в Нижнем Тагиле не впервые. В прошлом году велосипедисты проехали порядка 700 километров по Самоцветному кольцу Урала. Тогда мероприятие собрало около 40 участников. В этом году организаторы подготовили для участников новый маршрут. В этот раз участники оправятся на юго-запад Свердловской области.
Маршрут разработали очень интересный. Мы дважды пересечем Уральский хребет и границу Европы и Азии. Увидим интересные места в районе реки Чусовой, посмотрим скалы «Семь братьев» и одно из красивейших озер области — озеро Таватуй рассказал руководитель прошлого и будущего пробега Антон Вострягов.
Помимо этого в культурную программу включено посещение мемориального музея Д. Н. Мамина-Сибиряка в поселке Висим, музея Сергея Есенина в Усть-Утке, краеведческого музея в поселке Билимбай, а также многое другое. Полную информацию можно получить на странице велопробега.
Чтобы у участников было время внимательно осмотреть достопримечательности, в этом году километраж пробега был уменьшен:
В прошлом году километраж оказался довольно большим для недельного пробега. Это было учтено, и в этом году километраж будет около 450 километров. Это позволит двигаться более расслабленно и больше времени уделить изучению исторических и культурных объектов нашего края.
Не все могут себе позволить потратить неделю на пробег, поэтому с дистанции можно сойти в любом удобном месте. Также в любом месте можно и присоединиться к пробегу.
Участник может присоединиться к нам, например, через два дня. Главное указать это при регистрации, чтобы мы это учитывали говорит Антон.
В прошлом году участники, которые прошли всю дистанцию, получили в подарок путеводители по области и Нижнему Тагилу, а также были отмечены памятными медалями. Организаторы постараются, чтобы в этом году подарки участникам были такими же хорошими.
Если такой вид отдыха не для вас, а душа проситься съездить куда-нибудь, то попробуйте посетить Гоа. Это довольно популярный, среди туристов, штат в Индии. Полеты на Гоа организует туристическая компания «Impala Travel». На их сайте http://www.impalatravel.com/ вы можете узнать более подробно о Гоа и о том, чем там можно заняться.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru