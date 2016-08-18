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Posted 18 августа 2016, 08:35

Published 18 августа 2016, 08:35

Modified 24 февраля, 12:21

Updated 24 февраля, 12:21

Велопробег «Каменный пояс» стартует в Нижнем Тагиле в сентябре: приглашаются участники (ФОТО)

18 августа 2016, 08:35
В Нижнем Тагиле объявлена регистрация участников на недельный велопробег «Каменный пояс», протяженность которого составит 450 километров. Участники посетят памятники природы Урала, а также посетят множество музеев. Отправление из Нижнего Тагила — 3 сентября.

Подобный велопробег проводится в Нижнем Тагиле не впервые. В прошлом году велосипедисты проехали порядка 700 километров по Самоцветному кольцу Урала. Тогда мероприятие собрало около 40 участников. В этом году организаторы подготовили для участников новый маршрут. В этот раз участники оправятся на юго-запад Свердловской области.

Маршрут разработали очень интересный. Мы дважды пересечем Уральский хребет и границу Европы и Азии. Увидим интересные места в районе реки Чусовой, посмотрим скалы «Семь братьев» и одно из красивейших озер области — озеро Таватуй рассказал руководитель прошлого и будущего пробега Антон Вострягов.

Помимо этого в культурную программу включено посещение мемориального музея Д. Н. Мамина-Сибиряка в поселке Висим, музея Сергея Есенина в Усть-Утке, краеведческого музея в поселке Билимбай, а также многое другое. Полную информацию можно получить на странице велопробега.

Чтобы у участников было время внимательно осмотреть достопримечательности, в этом году километраж пробега был уменьшен:

В прошлом году километраж оказался довольно большим для недельного пробега. Это было учтено, и в этом году километраж будет около 450 километров. Это позволит двигаться более расслабленно и больше времени уделить изучению исторических и культурных объектов нашего края.

Не все могут себе позволить потратить неделю на пробег, поэтому с дистанции можно сойти в любом удобном месте. Также в любом месте можно и присоединиться к пробегу.

Участник может присоединиться к нам, например, через два дня. Главное указать это при регистрации, чтобы мы это учитывали говорит Антон.

В прошлом году участники, которые прошли всю дистанцию, получили в подарок путеводители по области и Нижнему Тагилу, а также были отмечены памятными медалями. Организаторы постараются, чтобы в этом году подарки участникам были такими же хорошими.

Если такой вид отдыха не для вас, а душа проситься съездить куда-нибудь, то попробуйте посетить Гоа. Это довольно популярный, среди туристов, штат в Индии. Полеты на Гоа организует туристическая компания «Impala Travel». На их сайте http://www.impalatravel.com/ вы можете узнать более подробно о Гоа и о том, чем там можно заняться.

© Денис Таратонов, TagilCity.ru

#Спорт#Свободное время#Культура#Нижний Тагил#Свердловская область#Туризм#Маршрут#Велосипед#Велосипедисты
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