Тагильчанин установил рекорд в индивидуальном упражнении на Первом Евразийском Воркаут-фестивале в Уфе (ФОТО)

Что такое Здоровый образ жизни и Street Workout?! Тут и без слов понятно и видно! Это место и среда, где присутствуют любовь, радость, уважение, сила и многообещающее будущее. Спросите, приеду я еще в Уфу или нет? Обязательно приеду в этот город — город добрых людей и зеленых территорий.