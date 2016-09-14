Тагильчанин установил рекорд в индивидуальном упражнении на Первом Евразийском Воркаут-фестивале в Уфе (ФОТО)

Posted 14 сентября 2016,, 08:00
Published 14 сентября 2016,, 08:00
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Еще в августе этого года прошел онлайн-отбор атлетов на участие в Евразийском Воркаут-фестивале. Из 60 заявок было отобрано 25 атлетов для участия в индивидуальных соревнованиях и 9 команд — на командный фристайл. Среди прошедших отбор на индивидуальный фристайл были и тагильчане — Хайруллин Рустем и Вяткин Никита.
Рустем Хайруллин принял участие в местных соревнованиях по ОФП и мастер классе по воркауту. Рустем рассказал редакции TagilCity.ru о своих личных итогах: 1 место в номинации «Рекорд Евразийского Воркаут-фестиваля» — удержание флага (32,90 секунды). В селе Миловка тоже проходило спортивное мероприятие. В номинации ОФП (от 20 лет и старше) Рустем заработал 80 баллов и занял 1 место.
Руководитель общественного молодежно-спортивного объединения «Street Workout» в Нижнем Тагиле Рустем Хайруллин поделился своими впечатлениями от поездки:
Для меня лично данная поездка — это встреча старых знакомых, новые знакомства и новые вершины для себя: удержание флага рекордное время для себя и для фестиваля. Организаторы фестиваля — огромные молодцы. Вам — моё глубокое уважение и благодарю отдельно волонтеров за вашу работу.
Всего в состязаниях приняли участие 41 спортсмен из 18 городов России, 16 — из Башкортостана и один атлет — из Республики Беларусь. Столица Башкирии объединила под флагом Здорового образа жизни и Street Workout атлетов со всей России, а также Украины, Великобритании и Белоруссии.
На фестивале был установлен рекорд России по массовым отжиманиям: 2131 человек приняли в них участие. Главной задачей фестиваля является популяризация воркаут-движения и пропаганда ЗОЖ среди детей, подростков и молодежи.
За 4 дня пребывания в Уфе участники успели посмотреть немало достопримечательностей и побывать в значимых местах города — мечети Ляля Тюльпан, парке Победы, ипподроме Акбузат. Посетили памятник павшим в локальных войнах, памятник Салавату Юлаеву и другие красивые места Уфы.
Как раз в это время начался главный праздник мусульман всего мира — Курбан-Байрам. Уфа удивила своих гостей мирным сосуществованием двух культур — русской и башкирской, двух религий — православия и ислама.
И в конце беседы Рустем выразил свое отношение к этой поездке в Уфу и самой идее воркаута:
Что такое Здоровый образ жизни и Street Workout?! Тут и без слов понятно и видно! Это место и среда, где присутствуют любовь, радость, уважение, сила и многообещающее будущее. Спросите, приеду я еще в Уфу или нет? Обязательно приеду в этот город — город добрых людей и зеленых территорий.
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