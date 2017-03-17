Более 1,5 миллиардов рублей уйдет на ремонты дорог в Нижнем Тагиле в 2017 году

В понедельник, 13 марта, на совещании по подготовке к дорожному ремонту 2017 года Сергей Носов рассказал о планируемых ремонтах дорог на ближайшие три года. В рамках текущего содержания дорожно-уличной сети в период с 2017 по 2019 год в городе отремонтируют 38 дорог, израсходовав на это более 700 млн рублей.