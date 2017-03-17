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Posted 17 марта 2017, 06:35

Published 17 марта 2017, 06:35

Modified 4 августа 2022, 21:26

Updated 4 августа 2022, 21:26

Более 1,5 миллиардов рублей уйдет на ремонты дорог в Нижнем Тагиле в 2017 году

17 марта 2017, 06:35
Администрация города запланировала отремонтировать дороги в Нижнем Тагиле на сумму в 1,5 миллиарда рублей.

В понедельник, 13 марта, на совещании по подготовке к дорожному ремонту 2017 года Сергей Носов рассказал о планируемых ремонтах дорог на ближайшие три года. В рамках текущего содержания дорожно-уличной сети в период с 2017 по 2019 год в городе отремонтируют 38 дорог, израсходовав на это более 700 млн рублей.

Еще 850 млн будет потрачено на капитальный ремонт улиц Грибоедова, Победы, Космонавтов, Быкова и Максима Горького.

В капитальный ремонт войдут следующие виды работ: установка гранитных бордюров, обустройство трамвайных переездов покрытием из брусчатки, ремонт ливневой канализации и пешеходных тротуаров. Также рассматривается возможность обустройства технического тротуара для удобства зимнего содержания дорог рассказал TagilCity.ru председатель общественного движения «Тагил без ям», Никита Чапурин.

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