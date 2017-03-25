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Posted 25 марта 2017, 05:00

Published 25 марта 2017, 05:00

Modified 14 декабря 2023, 15:52

Updated 14 декабря 2023, 15:52

Неизвестный мужчина устроил поджог в прокуратуре Первоуральска и погиб (ФОТО)

25 марта 2017, 05:00
В Первоуральске 24 марта мужчина устроил пожар в кабинете помощника прокурора, в результате чего погиб.

Помощник прокурора вызвала мужчину к себе в кабинет для личного приёма. Вдруг он начал обливать стены и мебель из канистры с бензином, затем поджёг. Случился пожар. Известно, что он не выкрикивал никаких претензий в адрес прокуратуры города, передают в пресс-службе ведомства.

Личность погибшего пока не установлена, сотрудница прокуратуры не пострадала. Полностью выгорел подожжённый кабинет, другие помещения затянуло дымом, пишет E1.ru. Сотрудников прокуратуры пришлось эвакуировать.

Известно, что ранее один из предполагаемых нарушителей мог устроить подобный инцидент. Им являлся участник ДТП с полицейским служебным автомобилем. Тогда мужчина, выкрикивающий угрозы о самосожжении, был доставлен в психдиспансер.

Фото: E1.ru

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