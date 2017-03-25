Неизвестный мужчина устроил поджог в прокуратуре Первоуральска и погиб (ФОТО)

Помощник прокурора вызвала мужчину к себе в кабинет для личного приёма. Вдруг он начал обливать стены и мебель из канистры с бензином, затем поджёг. Случился пожар. Известно, что он не выкрикивал никаких претензий в адрес прокуратуры города, передают в пресс-службе ведомства.