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Posted 6 апреля 2017, 04:10

Published 6 апреля 2017, 04:10

Modified 14 декабря 2023, 15:52

Updated 14 декабря 2023, 15:52

Директор турфирмы в Заречном не выходит на связь: клиенты остались без денег и отдыха

6 апреля 2017, 04:10
В Заречном турфирма оставила без отдыха и денег своих клиентов. Владелец бизнеса не выходит на связь с 1 апреля.

Стало известно, что организация «ПаспорТТур» приняла множество клиентов, предварительно взяв с них деньги. Однако на этом оформление путёвки закончилось.

Судя по документам, хозяйкой бизнеса является Наталья Кудряшова, сейчас на нее подали 4 заявления в полицию.

В социальных сетях женщина не появлялась также с 1 апреля. На своей странице она оставила запись о некой «информационной травле» со стороны клиентов:

Идет от недовольных туристов, вопрос с которыми был решен, принесены извинения, денег никто никому не должен. Но они решили на этом не останавливаться и задавить мою турфирму по полной программе. То и дело появляются различные сообщения в интернете, не соответствующие действительности – то я сбежала, то уголовное дело заведено… Заявляю – это все чушь, ложь и провокации.

Однако на контакт женщина действительно не выходит. В полиции сообщили, что местоположение бизнесвумен сейчас устанавливается. По всем заявлениями будет возбуждено уголовное дело, пишет Ura.ru.

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