Директор турфирмы в Заречном не выходит на связь: клиенты остались без денег и отдыха

Идет от недовольных туристов, вопрос с которыми был решен, принесены извинения, денег никто никому не должен. Но они решили на этом не останавливаться и задавить мою турфирму по полной программе. То и дело появляются различные сообщения в интернете, не соответствующие действительности – то я сбежала, то уголовное дело заведено… Заявляю – это все чушь, ложь и провокации.