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Posted 7 апреля 2017, 12:45

Published 7 апреля 2017, 12:45

Modified 14 декабря 2023, 15:52

Updated 14 декабря 2023, 15:52

Школа №144 Нижнего Тагила приняла участие в тренировке по проведению мероприятий в случае выброса хлора (ФОТО)

7 апреля 2017, 12:45
На базе 144-й школы Тагилстроевского района прошли профилактические учения при возникновении аварии с выбросом хлора.

В рамках года гражданской обороны в России сотрудники Центра защиты населения провели объектовую тренировку в общеобразовательной школе №144 Нижнего Тагила. В ней приняли участие персонал и учащиеся учебного заведения.

Темой масштабного мероприятия, включающего в себя теоретическую и практическую части, стало проведение мероприятий по защите персонала и детей при возникновении аварии с выбросом хлора.

В теоретической части школьники ознакомились с целями и задачами данной тренировки, структурой РСЧС, нормативно-правовой базой Центра.

Практическая часть включала в себя демонстрацию практических действий в случае возникновения ситуации, связанной с утечкой хлора – эвакуация в загерметизированные помещения школы и вне стен школы.

Фото: Центр защиты населения Нижнего Тагила

Все действия учащиеся школы и персонал выполнили четко, слаженно, в установленные сроки.

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