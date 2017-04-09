Танцующих тверк собаку и ее хозяйку из Екатеринбурга пригласили принять участие в съемках шоу «Танцы» (ФОТО, ВИДЕО)

За каждый удачный номер Эри получала вознаграждение в виде лакомства. Поэтому она старалась из всех сил, несмотря на смущение и незнакомую обстановку. Эри так очаровала судей проекта, когда под музыку виляла хвостом и совершала сложные трюки, что ее и Наталью организаторы пригласили в Москву.