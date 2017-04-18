Объединение систем «Платон» и ГЛОНАСС сэкономит бюджетные средства РФ: так считают эксперты

Как считают в кабмине, объединение двух государственных систем поможет избежать дублирования мероприятий и дополнительных расходов, что сэкономит бюджетные деньги. Также эксперты уверены в том, что интеграция создаст условия создания единых сервисов, что улучшит их качество. Это положительным образом будет влиять на развитие обеих систем в сферах сервиса легкового и грузового транспорта.