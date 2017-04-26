«Олимпийская деревня», новые кареты скорой помощи и парк «Восточный»: министр инвестиций региона побывал в Нижнем Тагиле

Главной темой, передает пресс-служба мэрии, стало получение Нижним Тагилом статус ТОСЭР. На текущий момент пакет на создание территории опережающего экономического развития готов. Основные направления – легкая и пищевая промышленность, сельское хозяйство, химическое производство и деревообработка. Это позволит городу, по словам замглавы по финансам Евгении Черемных, уйти от монозависимости и тяжелой промышленности. Более того, туризм в Нижнем Тагиле может стать серьезным рычагом в развитии города и региона. Нисковских, в свою очередь, уверен, что возросший интерес к военно-патриотическому направлению в туризме простимулирует интерес к Нижнему Тагилу – родине Т-34.