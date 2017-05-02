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Posted 2 мая 2017, 10:00

Published 2 мая 2017, 10:00

Modified 4 августа 2022, 21:24

Updated 4 августа 2022, 21:24

400 ветеранов ВОВ Ленинского района Нижнего Тагила были приглашены на праздничный концерт ко Дню Победы (ФОТО)

2 мая 2017, 10:00
Праздничный концерт для ветеранов Великой отечественной войны состоялся в Ленинском районе Нижнего Тагила.

28 апреля на концерт, посвященный 72-й годовщине Победы, пришли 400 ветеранов Ленинского района. Организаторы мероприятия – районная администрация и Нижнетагильский колледж искусств – приготовили для участников ВОВ праздничное мероприятие.

Ветеранов и тружеников тыла встречал почетный караул из кадетов 21-й школы. С приветственным словом к почетным гостям обратились глава администрации Ленинского района, депутаты Заксобрания и гордумы, председатель районного Совета ветеранов и члены администрации города.

Музыканты духового оркестра Нижнетагильского колледжа искусств и солисты исполнили песни и музыкальные композиции военных лет. Пришедшие на праздничное мероприятие имели возможность посмотреть видеоролик о тагильчанах, участвовавших в боевых действиях, и тружениках тыла.

Фотоматериалы были собраны из личных архивов семей ветеранов. поэтому гости мероприятия вспомнили своих близких и родных, увидев их на экране.

Фото: пресс-служба Ленинского района Нижнего Тагила

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