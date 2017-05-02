400 ветеранов ВОВ Ленинского района Нижнего Тагила были приглашены на праздничный концерт ко Дню Победы (ФОТО)

Музыканты духового оркестра Нижнетагильского колледжа искусств и солисты исполнили песни и музыкальные композиции военных лет. Пришедшие на праздничное мероприятие имели возможность посмотреть видеоролик о тагильчанах, участвовавших в боевых действиях, и тружениках тыла.