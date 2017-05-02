400 ветеранов ВОВ Ленинского района Нижнего Тагила были приглашены на праздничный концерт ко Дню Победы (ФОТО)

Posted 2 мая 2017, 10:00
Published 2 мая 2017, 10:00
Modified 4 августа 2022, 21:24
Updated 4 августа 2022, 21:24
Ветеранов и тружеников тыла встречал почетный караул из кадетов 21-й школы. С приветственным словом к почетным гостям обратились глава администрации Ленинского района, депутаты Заксобрания и гордумы, председатель районного Совета ветеранов и члены администрации города.
Музыканты духового оркестра Нижнетагильского колледжа искусств и солисты исполнили песни и музыкальные композиции военных лет. Пришедшие на праздничное мероприятие имели возможность посмотреть видеоролик о тагильчанах, участвовавших в боевых действиях, и тружениках тыла.
Фотоматериалы были собраны из личных архивов семей ветеранов. поэтому гости мероприятия вспомнили своих близких и родных, увидев их на экране.
Фото: пресс-служба Ленинского района Нижнего Тагила
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