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Posted 7 мая 2017, 06:10

Published 7 мая 2017, 06:10

Modified 14 декабря 2023, 15:52

Updated 14 декабря 2023, 15:52

Лодка с рыбаками перевернулась на озере Аятское: тела троих погибших достали на берег

7 мая 2017, 06:10
На озере Аятское под Невьянском перевернулась лодка с четырьмя рыбаками. Сейчас тела троих мужчин достали на берег, поиски еще одного потерпевшего продолжаются.

Как пишет Е1, ЧП произошло 6 мая поздно вечером, спасательные работы начались в полночь. Установлено, что мужчины были в спасательных жилетах, скорее всего они погибли от переохлаждения. Причины трагического инцидента пока неизвестны, на месте работают полицейские, они установят, почему перевернулась лодка.

Очевидцы сообщают, что минувшим вечером на озере было неспокойно и выходить на воду в такую погоду опасно.

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#Денис Объедкин#Происшествия#Свердловская область#Смерть#Невьянск#Лодка#Рыбаки#Озеро Аятское
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