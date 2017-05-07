Лодка с рыбаками перевернулась на озере Аятское: тела троих погибших достали на берег

Как пишет Е1, ЧП произошло 6 мая поздно вечером, спасательные работы начались в полночь. Установлено, что мужчины были в спасательных жилетах, скорее всего они погибли от переохлаждения. Причины трагического инцидента пока неизвестны, на месте работают полицейские, они установят, почему перевернулась лодка.