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Posted 11 мая 2017, 09:40

Published 11 мая 2017, 09:40

Modified 14 декабря 2023, 15:52

Updated 14 декабря 2023, 15:52

Носов, Маслов и Горячкин подали заявление на участие в праймериз по выборам главы Нижнего Тагила

11 мая 2017, 09:40
Сюжет
Выборы-2023
Сегодня в Нижнем Тагиле будет утвержден полный список кандидатов на выборы главы города.

Уже известно, что свои заявления подали Сергей Носов, в настоящее время являющийся мэром города, депутат городской думы Вячеслав Горячкин, спикер гордумы Александр Маслов.

Согласно действующей процедуре, 11 мая будет утвержден список претендентов, назначена дата предварительного голосования.

Сегодня в 16:00 в Нижнем Тагиле состоится заседание оргкомитета по подготовке праймериз «ЕР», сообщает «Накануне.RU».

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