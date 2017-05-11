Носов, Маслов и Горячкин подали заявление на участие в праймериз по выборам главы Нижнего Тагила

Posted 11 мая 2017, 09:40
Published 11 мая 2017, 09:40
Modified 14 декабря 2023, 15:52
Updated 14 декабря 2023, 15:52
Уже известно, что свои заявления подали Сергей Носов, в настоящее время являющийся мэром города, депутат городской думы Вячеслав Горячкин, спикер гордумы Александр Маслов.
Согласно действующей процедуре, 11 мая будет утвержден список претендентов, назначена дата предварительного голосования.
Сегодня в 16:00 в Нижнем Тагиле состоится заседание оргкомитета по подготовке праймериз «ЕР», сообщает «Накануне.RU».
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