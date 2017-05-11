Носов, Маслов и Горячкин подали заявление на участие в праймериз по выборам главы Нижнего Тагила

Сегодня в Нижнем Тагиле будет утвержден полный список кандидатов на выборы главы города.

Уже известно, что свои заявления подали Сергей Носов, в настоящее время являющийся мэром города, депутат городской думы Вячеслав Горячкин, спикер гордумы Александр Маслов. Согласно действующей процедуре, 11 мая будет утвержден список претендентов, назначена дата предварительного голосования. Сегодня в 16:00 в Нижнем Тагиле состоится заседание оргкомитета по подготовке праймериз «ЕР», сообщает «Накануне.RU». © TagilCity.ru Материалы по теме