42% екатеринбуржцев выступают против строительства Храма-на-Воде

Согласно данным фонда, молодежь чаще, чем пожилые и зрелые, демонстрирует равнодушие к проблеме. При этом люди с высшим образованием – это большая часть среди опрошенных, кто высказывается против строительства Храма-на-Воде. Опрос был проведен в мае 2017 года, сообщает «Комсомольская правда».