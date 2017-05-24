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Posted 24 мая 2017, 02:45

Published 24 мая 2017, 02:45

Modified 4 августа 2022, 21:24

Updated 4 августа 2022, 21:24

«В шахматы играют все!»: шахматный центр Нижнего Тагила рассказал о майских спортивных буднях

24 мая 2017, 02:45
Шахматно-шашечный центр еженедельно проводит множество встреч. «В шахматы играют все!» – таков девиз спортивного центра.

14 мая сельские школы Горноуральского управленческого округа приняли участие в первенстве. Победителем стали гости из посёлка Баранчинский.

Ежегодно в центре проходит турнир «Проходная пешка», чтобы мотивировать горожан к занятию шахматами. Очередная спортивная встреча состоялась в мае среди воспитанников ДЮЦ «Мир». Победителем стал Глеб Краев.

В шахматно-шашечном клубе «Зарница» жители Дзержинского района одержали победу на третьем этапе чемпионата города по шахматам.

В рамках «Ночи в музее» 20 мая на берегу пруда для тагильчан был организован сеанс игры в шахматы. Его провел кандидат в мастера спорта Владимир Путилов. Победителям достались брелоки с достопримечательностями Нижнего Тагила.

Во вторник, 23 мая, в городе состоялся суперфинал первенств образовательных учреждений города. С декабря 2015 года в первенствах среди школьников приняло участие 1135 юных тагильчан.

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