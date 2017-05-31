Детям с интеллектуальными нарушениями может не хватить мест в группах по получению профессионального образования в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле педагоги обеспокоены будущим детей с интеллектуальными нарушениями, которые в ближайшем будущем могут лишиться возможности получать профессиональное образование.

Тревогу забил один из педагогов училища № 135, которое теперь входит в состав строительного колледжа на Гальянке. Педагог сообщил редакции TagilCity.ru о том, что за прошедший учебный год в их учебном заведении сократился выбор профессий, которым могу пойти учиться дети с интеллектуальными нарушениями. Кроме того, есть вероятность, что в следующем году выбирать станет не из чего: У нас было для таких детей 5 профессий. В этом году, когда мы объединились со строительным колледжем, две профессии убрали, остались три. А вот на следующий учебный год до сих пор большой вопрос: будем мы таких детей набирать или нет? По городу таких детей выпускается около 50 человек. Кроме нашего колледжа они после 9 класса могут идти только в многопрофильный техникум, в две группы. Там по 12 человек в группах. Получается, что 24 человека устроятся, а остальные будут дома сидеть — больше нет образовательных учреждений, которые работают с такими детьми, -- поделился своими опасениями педагог. В первую очередь эта проблема касается самих детей и их родителей, которые переживают за будущее своих чад. Кроме того, в дальнейшем обучении заинтересованы руководство и педагоги трёх школ-интернатов Нижнего Тагила, где дети учатся до 9 класса. Директор школы-интерната №2 подтвердила, что количество групп, куда могут пойти учиться их воспитанники, действительно стало меньше: Перечень профессий почему-то уменьшается с каждым годом. Видимо, идёт оптимизация. Раньше было училище № 135 на Гальянке, там были специализированные группы. Сейчас их становится меньше. Но на сегодняшний день у нас проблем нет, у нас не так много таких детей, как школе-интернате №1 рассказала журналисту TagilCity.ru директор Ольга Руднева. Директор школы-интерната № 1 Наталья Зверева тоже подтвердила, что такой вопрос возник, и посоветовала обратиться за разъяснениями непосредственно в Министерство образования Свердловской области. Редакция TagilCity.ru последовала её совету и получила от министерства ответ, в котором говорилось о том, что в строительном колледже если и будет сформирована группа для детей с интеллектуальными нарушениями, то только одна: Приём по адаптированным программам профессионального обучения детей с ограниченными возможностями здоровья на 2017 год за счет средств бюджета Свердловской области в городе Нижний Тагил запланирован в ГАПОУ СО «Высокогорский многопрофильный техникум» по профессиям «Маляр» (24 человека) и «Швея» (12 человек). В настоящее время рассматривается вопрос о приёме их на обучение в ГАПОУ «Нижнетагильский строительный колледж» по профессии «Садовник» (12 человек) ответили в министерстве 25 мая. Кроме того, в министерстве указали на то, что выпускники школ с 16 лет имеют право на получение государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности через центры занятости. © Денис Таратонов, TagilCity.ru