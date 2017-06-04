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Posted 4 июня 2017, 09:35

Published 4 июня 2017, 09:35

Modified 4 августа 2022, 21:23

Updated 4 августа 2022, 21:23

Бригады из Перми, Тюмени, Кушвы и Салды приехали помочь устранить нанесённые ураганом повреждения в Нижнем Тагиле

4 июня 2017, 09:35
Бригады из Перми, Тюмени, Кушвы и Салды устраняют повреждения после ураганного ветра в Нижнем Тагиле.

Отключено около 180 линий разного уровня напряжения. Повреждены несколько бетонных опор.

Повреждения значительные. На их устранение приехали бригады из Перми, Тюмени, Кушвы и Салды сообщили в Администрации Нижнего Тагила.

На данный момент ведётся комплектование материалов, и после его завершения специалисты смогут спрогнозировать окончательные сроки восстановления электропитания.

© Екатерина Малых, TagilCity.ru

#Происшествия#Кушва#Верхняя и Нижняя Салда#Нижний Тагил#Помощь#Ураган#Пермь#Тюмень#Бригада#Последствия
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