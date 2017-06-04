Бригады из Перми, Тюмени, Кушвы и Салды приехали помочь устранить нанесённые ураганом повреждения в Нижнем Тагиле

Posted 4 июня 2017, 09:35
Published 4 июня 2017, 09:35
Modified 4 августа 2022, 21:23
Updated 4 августа 2022, 21:23
Отключено около 180 линий разного уровня напряжения. Повреждены несколько бетонных опор.
Повреждения значительные. На их устранение приехали бригады из Перми, Тюмени, Кушвы и Салды сообщили в Администрации Нижнего Тагила.
На данный момент ведётся комплектование материалов, и после его завершения специалисты смогут спрогнозировать окончательные сроки восстановления электропитания.
© Екатерина Малых, TagilCity.ru