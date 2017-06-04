Бригады из Перми, Тюмени, Кушвы и Салды приехали помочь устранить нанесённые ураганом повреждения в Нижнем Тагиле

Бригады из Перми, Тюмени, Кушвы и Салды устраняют повреждения после ураганного ветра в Нижнем Тагиле.

Отключено около 180 линий разного уровня напряжения. Повреждены несколько бетонных опор. Повреждения значительные. На их устранение приехали бригады из Перми, Тюмени, Кушвы и Салды сообщили в Администрации Нижнего Тагила. На данный момент ведётся комплектование материалов, и после его завершения специалисты смогут спрогнозировать окончательные сроки восстановления электропитания. Фотоотчет Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2017 © Екатерина Малых, TagilCity.ru