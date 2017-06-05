500 профессиональных спортсменов и 2 000 гостей примут участие в Фестивале Alfa Future People, который пройдет в Нижегородской области

В частности, в программу фестиваля войдут традиционные соревнования по волейболу, американскому футболу, стритболу, показательные выступления и мастер-классы на воздушных полотнах, pole-dance, флорболу и другие активности. Будет расширено и количество музыкальных сцен. На главной из них выступят лидеры «стадионной» электронной музыки.