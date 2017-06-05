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Posted 5 июня 2017, 13:05

Published 5 июня 2017, 13:05

Modified 4 августа 2022, 21:23

Updated 4 августа 2022, 21:23

500 профессиональных спортсменов и 2 000 гостей примут участие в Фестивале Alfa Future People, который пройдет в Нижегородской области

5 июня 2017, 13:05
Футбольный матч в рамках Фестиваля электронной музыки и технологий Alfa Future People пройдет в 2017 году в Нижегородской области..

Фестиваль электронной музыки и технологий пройдет в Нижегородской области в рамках проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.

AFP приглашает любителей спорта принять участие в турнире по футболу, который состоится во время проведения Фестиваля, при поддержке Альфа-банка.

Футбольный турнир состоится 8 июля 2017 года. За главный приз поборются несколько команд, которые пройдут отборочный этап. Заявки можно будет подавать в течение месяца. Комментировать футбольный матч будет Виктор Гусев.

На матче будут присутствовать бывший член сборной России по футболу Дмитрий Булыкин и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Дарья Шкурихина. Поддержит участников футбольного состязания официальный талисман Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России – волк Забивака. Завершится турнир церемонией награждения.

Летом 2017 года организаторы Фестиваля Alfa Future People расширят зону спорта до 8 000 кв. м. В ней пройдут и соревнования спортсменов-профессионалов, и любительские турниры.

В частности, в программу фестиваля войдут традиционные соревнования по волейболу, американскому футболу, стритболу, показательные выступления и мастер-классы на воздушных полотнах, pole-dance, флорболу и другие активности. Будет расширено и количество музыкальных сцен. На главной из них выступят лидеры «стадионной» электронной музыки.

Спонсоры мероприятия предложат гостям Фестиваля совершить головокружительное путешествие на «зорбах», а также посоревноваться в быстроте выкладывания селфи с Забивакой и другими звездами.

В 2017 году Фестиваль расширил сеть Wi-Fi под открытым небом: она составляет 400 000 кв. м. – это несомненный рекорд.

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