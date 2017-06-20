12 лет колонии было назначено убийце молодой девушки в Екатеринбурге

Posted 20 июня 2017, 03:30
Published 20 июня 2017, 03:30
Modified 4 августа 2022, 21:23
Updated 4 августа 2022, 21:23
Убийство произошло в ночь с 13 по 14 декабря прошлого года. Между подсудимым Евгением Беляшом и его знакомой из Новоуральска произошла ссора. Причиной стал отказ Евгения передать 20 тысяч рублей, как было обговорено ранее. Мужчина задушил свою жертву, а труп отвёз в лес в границе Екатеринбурга.
Сообщается, что Беляш был ранее судим, в том числе за причастность к особо тяжким преступлениям. На судебном заседании судья, поддержав юридическую квалификации действий Евгения Беляша, вынесла приговор - 12 лет тюрьмы, а также ограничение свободы на срок 1 год и 9 месяцев, передает пресс-служба прокуратуры.
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