12 лет колонии было назначено убийце молодой девушки в Екатеринбурге

Убийство произошло в ночь с 13 по 14 декабря прошлого года. Между подсудимым Евгением Беляшом и его знакомой из Новоуральска произошла ссора. Причиной стал отказ Евгения передать 20 тысяч рублей, как было обговорено ранее. Мужчина задушил свою жертву, а труп отвёз в лес в границе Екатеринбурга.