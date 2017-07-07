Ищут с помощью экстрасенса, на пустырях и в подвалах: более 50 волонтёров заняты поисками пропавшего в Нижнем Тагиле Александра Чумарина (ФОТО, ВИДЕО)

В поисках пропавшего в минувшие выходные детского тренера и бывшего хоккеиста «Спутника» Александра Чумарина 6 июля приняли участие более 50 волонтёров.

Разделившись на группы, волонтёры искали пропавшего мужчину в разных микрорайонах, а также на территории заброшенных объектов. Были осмотрены: Покинутая воинская часть на ул. Фрунзе. Заброшенное здание городского молочного завода на ул. Красноармейская. Выйские пустыри близ карьеров ВГОК. На этот раз в поисках приняло участие, наверное, в два раза больше волонтёров, чем в предыдущий. Несмотря на непогоду, некоторые группы продолжали поиски до 22:00, когда их пришлось свернуть из-за наступления ночи. К сожалению, ни одной из групп никаких следов Александра найти не удалось рассказал журналистам TagilCity.ru один из координаторов поисков. Также продолжается работа по расклеиванию информационных объявлений с описанием и особыми приметами пропавшего мужчины. Родные, близкие и просто неравнодушные к беде семьи Александра люди привлекают к его поискам всё больше людей. Один из координаторов подключил к поискам спортсмена экстрасенса. В настоящее время организаторы поисков просят жителей ВМЗ и старой Выи изучить данные видеорегистраторов своих автомобилей, а также камер видеонаблюдения около подъездов и магазинов от 2 июля с 6:40 до вечера 2 июля. Это позволит определить, куда пошёл Александр после выхода из клуба. Один из горожан откликнулся на призыв и разместил в социальных сетях видео, где мужчина (предположительно Александр) проходит сквозь кусты на ул. Быкова и идёт в сторону ул. Максима Горького. Видео: Семён Семёновский К этому призыву присоединяется и полиция Нижнего Тагила, которая также продолжает поиски пропавшего мужчины: Полицией проводится весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Проверены связи молодого человека, просматриваются социальные сети. Изучены камеры системы «Безопасный город» и видеонаблюдения заведения, где отдыхал Александр в вечер исчезновения. На поиски ориентирован весь личный состав сотрудников уголовного розыска, участковых уполномоченных и комплексных сил полиции. В поисках Александра также задействованы служебно-розыскные собаки Кинологического центра МВД России «Нижнетагильское» сообщает пресс-группа УВД Нижнего Тагила. Редакция TagilCity.ru напоминает, в день пропажи Александр Чумарин был одет в серую футболку, на голове у него была сине-красная кепка хоккейного клуба СКА. Мужчина имеет рост 170-175 см и среднее телосложение. Любую информацию о его месте нахождения необходимо сообщать полиции по телефону 02 или близким 8 (912) 617-50-16. Фото сообщества: Поиск Александра Чумарина, 6 июля, 2017 г. © Павел Щербина, TagilCity.ru