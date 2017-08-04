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Posted 4 августа 2017, 06:35

Published 4 августа 2017, 06:35

Modified 3 августа 2022, 23:55

Updated 3 августа 2022, 23:55

Жителю Нижнего Тагила в ответ на отказ угостить сигаретой перерезали горло

4 августа 2017, 06:35
Обычный отказ на просьбу «закурить» закончился для тагильчанина ножевым ранением в шею и госпитализацией.

Ночью 4 августа диспетчеру скорой помощи поступило сообщение о пострадавшем. В Демидовскую больницу Нижнего Тагила был доставлен мужчина с ножевым ранением в область шеи.

Как рассказал приятель раненого, они шли с потерпевшим в центре города, в районе ТЦ «Кардинал», когда к ним подошли незнакомые люди и попросили угостить сигаретой, на что получили отказ.

После этого один из компании молодых людей набросился на мужчину и нанес удар в шею. Предположительно, ножом. По факту инцидента проводится проверка. Обстоятельства случившегося выясняются полицейскими, сообщает АН «Между строк».

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