Жителю Нижнего Тагила в ответ на отказ угостить сигаретой перерезали горло

Posted 4 августа 2017, 06:35
Published 4 августа 2017, 06:35
Modified 3 августа 2022, 23:55
Updated 3 августа 2022, 23:55
Ночью 4 августа диспетчеру скорой помощи поступило сообщение о пострадавшем. В Демидовскую больницу Нижнего Тагила был доставлен мужчина с ножевым ранением в область шеи.
Как рассказал приятель раненого, они шли с потерпевшим в центре города, в районе ТЦ «Кардинал», когда к ним подошли незнакомые люди и попросили угостить сигаретой, на что получили отказ.
После этого один из компании молодых людей набросился на мужчину и нанес удар в шею. Предположительно, ножом. По факту инцидента проводится проверка. Обстоятельства случившегося выясняются полицейскими, сообщает АН «Между строк».
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