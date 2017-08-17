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Posted 17 августа 2017, 09:35

Published 17 августа 2017, 09:35

Modified 3 августа 2022, 23:54

Updated 3 августа 2022, 23:54

Вытолкнувший из своей квартиры полицейского тагильчанин может получить пять лет колонии

17 августа 2017, 09:35
В Нижнем Тагиле ранее судимый 36-летний гражданин применил насилие в отношении полицейского, когда тот посетил квартиру подучетника для проверки.

Весной 2017 года 36-летний житель Тагилстроевского района освободился из тюрьмы, где отбывал срок за убийство. Судом был назначен административный надзор над освободившимся, который осуществляют сотрудники полиции.

В конце июня полицейские пришли с проверкой в квартиру гражданину, когда он находился в пьяном состоянии. Мужчина схватил за форменную одежду одного из представителей правопорядке и с грубой силой вытолкнул из квартиры, что является, согласно УК РФ, применением насилия, не опасным для жизни и здоровья.

Было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Сейчас мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».

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