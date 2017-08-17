Вытолкнувший из своей квартиры полицейского тагильчанин может получить пять лет колонии

В конце июня полицейские пришли с проверкой в квартиру гражданину, когда он находился в пьяном состоянии. Мужчина схватил за форменную одежду одного из представителей правопорядке и с грубой силой вытолкнул из квартиры, что является, согласно УК РФ, применением насилия, не опасным для жизни и здоровья.